‘Tremembé 2’ inicia gravações da 2ª temporada com novos crimes chocantes e elenco de peso

Gravada em São Paulo, a produção retorna ainda mais intensa, ampliando o olhar sobre a chamada ‘prisão dos famosos’, onde figuras conhecidas cumprem pena por casos de grande repercussão

Divulgação Prime Video anunciou o início das filmagens da segunda temporada de Tremembé



O Prime Video anunciou o início das filmagens da segunda temporada de Tremembé, série brasileira que virou um verdadeiro fenômeno ao retratar histórias inspiradas em crimes reais que marcaram o país. Gravada em São Paulo, a produção retorna ainda mais intensa, ampliando o olhar sobre a chamada “prisão dos famosos”, onde figuras conhecidas cumprem pena por casos de grande repercussão.

Após se tornar a série brasileira Original com a melhor estreia da história da plataforma no Brasil, Tremembé agora aposta em novos personagens e conflitos ainda mais provocativos. Segundo Julia Priolli, Head of Creative do Amazon MGM Studios no Brasil, o sucesso da produção se deve ao cuidado em cada etapa, do roteiro à pós-produção, e à forte conexão com o público que acompanha histórias baseadas em fatos reais.

A nova temporada acompanha a chegada de Dominique Scharf à ala feminina, condenada a 58 anos de prisão por crimes como fraude, estelionato e falsificação. Enquanto isso, Suzane von Richthofen segue como uma das figuras centrais, enfrentando o desafio de reconstruir sua imagem fora da prisão e testar os limites da aceitação social. Elize Matsunaga também ganha destaque ao tentar recomeçar sua vida em regime aberto, explorando uma nova profissão.

No lado masculino, a narrativa promete tensão com a chegada de nomes como Thiago Brennand e Robinho, ambos condenados por crimes sexuais. A convivência entre os detentos evidencia desigualdades, privilégios e conflitos que vão muito além das grades.

Produzida pela Paranoid Filmes, a série é dirigida por Vera Egito e tem roteiro assinado por Juliana Rosenthal, Michelle Ferreira e Ullisses Campbell, autor do livro que inspirou a produção. O elenco reúne nomes de peso como Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Felipe Simas, Giovanna Antonelli, Ícaro Silva e João Vicente de Castro.

Com histórias que misturam crime, fama e consequências reais, a nova temporada de Tremembé promete aprofundar ainda mais o lado humano e controverso de personagens que continuam despertando curiosidade e debate no público brasileiro.