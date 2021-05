Três dias após estreia, ‘Cruella’ arrecada R$ 116 milhões nos cinemas dos EUA

Longa-metragem que retrata as origens da vilã da Disney chega aos cinemas no Brasil dia 3 de junho

Divulgação/Disney Emma Stone, Cruella - 17/02/2021



Com a vacinação avançada, os Estados Unidos reabriram suas salas de cinema e já estão lucrando com as estreias. O lançamento da Disney, ‘Cruella’, arrecadou em três dias 22,3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 116,5 milhões). Na pré-estreia de quinta-feira, 27, o longa que conta a história da vilã dos 101 Dálmatas conseguiu arrecadar 7,7 milhões (R$ 40,2 milhões). As projeções dos especialistas é que esse é um bom número e que se o filme não tivesse sido disponibilizado no Disney+ a quantia seria maior. No Brasil o filme estrelado por Emma Stone estreia no dia 3 de junho nos cinemas.

Quem também se deu bem nas telonas norte-americanas foi ‘Um Lugar Silencioso II’, continuação do longa-metragem lançado em 2018 pela Paramount. Em três dias foram 47,5 milhões (R$ 248,2 milhões) contando as pré-estreias da noite de quinta e o dia de ontem. A projeção do diretor John Krasinski é que o filme fizesse 60 milhões de dólares nos três dias de abertura na pré-pandemia. Daqui 45 dias o filme estará disponível no Paramount+. No Brasil a estreia está marcada para o dia 10 de junho.