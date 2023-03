‘Tudo em todo o Lugar ao Mesmo Tempo’ leva sete estatuetas e é o grande vencedor do Oscar 2023

Longa venceu como ‘Melhor Filme’ e em outras seis categorias e fez jus ao favoritismo; canções de Rihanna e Lady Gaga foram superadas por ‘Naatu Naatu’

Patrick T. Fallon / AFP Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo venceu em 7 das 11 categorias que foi indicado no Oscar 2023



Confirmando as expectativas, o filme de ficção científica ‘Tudo em Todo Lugar ao mesmo Tempo’, dos diretores Daniel Kwan, Daniel Scheinert, foi o grande vencedor do Oscar 2023. O longa venceu sete das onze indicações que participava: Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz, Melhor Montagem, Melhor Direção e Melhor Filme. O resultado já era esperado, mesmo ele sendo uma obra cinematográfica diferente dos habituais vencedores da premiação, o longa fez bons números de bilheteria, US$ 100 milhões, graças à divulgação orgânica e boca a boca. Ele conta mostra uma imigrante chinesa, dona de uma lavanderia, que luta contra um vilão interdimensional que acaba sendo sua própria filha. O elenco do filme é majoritariamente asiático e muito carismático, e conta ainda com a estrela Jamie Lee Curtis. A produção dominou a temporada de premiações de Hollywood.

Diferente do evento do ano passado que ficou marcado pelo tapa que Will Smith deu em Chris Rock, neste ano não houve nenhum incidente, contudo, o episódio foi constantemente lembrado pelo comediante Jimmy Kemmel ao decorrer da cerimônia, que contou com a presença surpresa de Lady Gaga, que até domingo de manhã não era esperada, já que havia dito que não compareceria por desencontro de agendas. A cantora competia na categoria ‘Melhor Canção Original’ com a música ‘Hold My Hand’, do filme Top Gun: Maverick. Na categoria também aparecia a canção ‘Lift Me Up’, de Rihanna, que aparece no filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, que venceu como ‘Melhor Figurino’. Essa tinha sido a primeira indicação da cantora ao Oscar. Tanto Lady Gaga como Rihanna, entreteram o público com as tradicionais apresentações, contudo, elas foram derrotadas pela música Naatu Naatu, do filme RRR, que foi feita por de M.M. Keeravaani. Apesar de haver expectativa na canção de Lady Gaga, a música indiana já era apontada como favorita ao prêmio.

Além de ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’, outro longa, o filme alemão ‘Nada de Novo no Front’, se destacou e garantiu quatro estatuetas das nove a que competia. Ele venceu como: Melhor Filme Internacional, Melhor Trilha Sonora, Melhor Design e Melhor fotografia. Com exceção da categoria ‘Melhor Atriz Coadjuvante’, que premiou a atriz Jamie Lee, as demais expectativas foram concretizadas. A atriz Michelle Yeoh que venceu como ‘Melhor Atriz’, se tornou a primeira asiática a ganhar nesta categoria. “Isso é simbolo de esperança e possibilidade, prova de que grandes sonhos se tornam realidade. Meninas, não deixem que ninguém diga para vocês que você já passaram da idade.”, disse a artista bastante emocionada. Ela é a protagonista do Filme ‘Tudo em Todo Lugar ao mesmo Tempo’.

Confira todos os vencedores da noite

Melhor Filme: ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor Atriz: Michelle Yeoh, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Ator: Brendan Fraser, de A Baleia

Melhor Direção: ‘Tudo em Todo Lugar ao mesmo Tempo’

Melhor Montagem: ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor Canção Original: Naatu Naatu, do filme RRR

Melhor Som: Tup Gun: Maverick

Melhor Roteiro Adaptado: Entre Mulheres

Melhor Roteiro Original: ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhores Efeitos Visuais: Avatar: O Caminho da Água garante favoritismo

Melhor Trilha Sonora: Nada de Novo no Front

Melhor Design: Nada de Novo no Front

Melhor Curta de Animação: The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse

Melhor Documentário em Curta Metragem: The Elephant Whisperers

Melhor Filme Internacional: Nada Novo no Front

Melhor Figurino: Wakanda para Sempre

Melhor Cabelo e Maquiagem: A Baleia

Melhor fotografia: James Friend (Nada de Novo no Front)

Melhor Curta Live-action: ‘An Irish Goodbye’

Melhor Documentário: Navalny

Melhor Atriz Coadjuvante: Jamie Lee Curtis, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Ator Coadjuvante: Ke Huy Quan, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Animação: Pinóquio