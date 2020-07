‘The Walking Dead’ revela estreia e prévia do último episódio da 10ª temporada

Décimo ano da série de zumbis foi interrompido por causa da pandemia e estreia season finale em outubro nos EUA

Reprodução/YouTube 10ª temporada deve ganhar episódios extras em 2021



Interrompida por causa da pandemia de coronavírus, a 10ª temporada de “The Walking Dead” será finalizada no dia 4 de outubro na TV americana. Durante painel na San Diego Comic-Con at Home, a produção da AMC revelou a prévia do season finale.

Em março, a série informou que encerraria o décimo ano com um episódio a menos, pois mesmo gravado os efeitos de pós-produção não ficaram prontos antes do início da quarentena nos Estados Unidos. Agora, a produção de zumbis deve contar com mais episódios para esticar a temporada, já que a 11ª teve suas gravações adiadas. “Haverá seis episódios extras após o finale, que serão transmitidos no começo de 2021 se tudo der certo”, revelou a showrunner Angela Kang.

Veja a prévia a partir de 1m25: