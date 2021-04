‘BBB 21’: Juliette vence sua primeira prova do líder e garante vaga no Top 4

Maquiadora ganhou dois smartphones da Samsung e mais R$ 10 mil

Reprodução/ Instagram (@Juliette.Freire) Juliette vence última prova do líder



Depois da eliminação de Arthur na ‘Superterça’, o Top 5 do Big Brother Brasil decidiu a Prova do Líder. Em atividade da Samsung, os participantes precisavam escolher um smartphone e um número. A produção então enviava uma mensagem para o aparelho dizendo se a pessoa seguia no jogo ou era eliminado. O líder pôde ganhar dois aparelhos Samsung: um ZFlip e um ZFold 2 5G e mais R$ 10 mil, além de confirmar sua presença no Top 4. Pocah foi a primeira eliminada, seguida de Gilberto. O restante disputou até a última rodada a liderança e quem levou foi Juliette. No VIP a maquiadora levou Camilla de Lucas e Gilberto. Na hora da formação do paredão, o líder escolhe uma pessoa e esse indicado salva um dos três restantes.