Última prova do ‘BBB 21’ é de resistência e vale vaga para a final

Brother que vencer vai direto para a final e ganha uma viagem para Nova York com acompanhante, além de R$ 24 mil

Reprodução

Depois da eliminação de Pocah com 73,16%, Camilla de Lucas, Gilberto, Fiuk e Juliette participaram da última prova da edição do BBB 21. E para garantir vaga na final do programa, eles tiveram que provar sua vontade em uma prova de resistência da Avon. Presos em ‘batons’ que giram, os brothers precisam aguentar o máximo possível. Os três que saírem estarão diretamente no paredão do próximo domingo, 02 de maio, e o vencedor também leva uma viagem para Nova York com acompanhante e terá R$ 24 mil para gastar lá como quiser.