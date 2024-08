Uma viagem pela segunda temporada de ‘A Casa do Dragão’: relembre os momentos mais memoráveis

Descubra o que de mais impactante e emblemático aconteceu no segundo ano da série que redefine a grandiosidade da fantasia medieval na TV

Divulgação/HBO Fabien Frankel (Criston Cole) e Ewan Mitchell (Aemond) em cena de "A Casa do Dragão"



Neste domingo (4), o desfecho da segunda temporada da série original da HBO, “A Casa do Dragão”, desembarca na Max. Antes de nos aventurarmos nesse final grandioso, vamos revisitar alguns dos momentos mais marcantes que nos deixaram sem fôlego ao longo da temporada. Desde o início, a série nos agraciou com cenas que já se tornaram icônicas. Um exemplo é a introdução de novos personagens que rapidamente cativaram o público, como o fiel cãozinho que jamais abandonou seu dono. No segundo episódio, fomos presenteados com uma das batalhas mais eletrizantes da série: o embate entre os gêmeos Ser Arryk e Ser Erryk Cargyll. Este confronto não se destacou apenas pela sua coreografia impecável, mas também por simbolizar a crescente divisão entre o Conselho Negro e o Conselho Verde, que ecoou por todo o reino e afetou profundamente a Casa Targaryen.

Assista abaixo a prévia do último episódio:

O doloroso funeral do filho de Aegon e Helaena nos revelou um lado mais humano do Conselho Verde. Esse momento de vulnerabilidade permitiu que os moradores de King’s Landing se sentissem mais próximos deles, ganhando a empatia do público. A intensa conversa entre Rhaenyra e Alicent no terceiro episódio foi um dos momentos mais aguardados da temporada. Carregada de tensão e emoções reprimidas, a cena mostrou a complexidade de seu relacionamento e o peso das decisões que tiveram que tomar. A batalha de Rook’s Rest, exibida no quarto episódio, foi um espetáculo tanto visual quanto emocional. A coragem de Rhaenys e seu dragão Meleys em confronto com Aegon e Sunfyre, além de Aemond e Vhagar, culminou na trágica morte da “Rainha que Nunca Existiu”. A perturbadora cena da cabeça de Meleys sendo exibida como um troféu no quinto episódio destacou a crueldade da guerra e as suas consequências devastadoras para ambos os conselhos.

O sexto episódio trouxe um momento impactante quando Seasmoke, após rejeitar Sor Steffon Darklyn — que encontrou uma morte trágica sob o fogo do dragão —, escolheu Addam como seu cavaleiro. Este evento foi um lembrete da natureza imprevisível e mágica dos dragões. Finalmente, vimos o recrutamento das sementes de dragão e a resistência do conselho em permitir que elas se tornassem montadoras. Isso culminou em uma das cenas mais poderosas da temporada: Rhaenyra liderando as sementes para montar Silverwing e Vermithor. Além disso, a participação especial de Milly Alcock e Paddy Considine, que interpretaram personagens-chave na primeira temporada, trouxe uma deliciosa dose de nostalgia para os fãs. Suas atuações foram aclamadas tanto pelo público quanto pela crítica, e seu retorno, ainda que breve, foi recebido com entusiasmo. Vale lembrar que “A Casa do Dragão” se passa cerca de 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones, narrando a saga da Casa Targaryen.

O elenco desta segunda temporada inclui Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Clinton Liberty, Jamie Kenna, Kieran Bew, Tom Bennett, Tom Taylor, Vincent Regan, Abubakar Salim, Gayle Rankin, Freddie Fox e Simon Russell Beale. “Baseada em Fogo e Sangue”, de George R.R. Martin, a série tem Martin como cocriador e produtor executivo ao lado de Ryan Condal, que também é o showrunner. Os produtores executivos desta temporada incluem Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere e Vince Gerardis. Os primeiros episódios da segunda temporada, assim como toda a primeira temporada de “A Casa do Dragão” e as oito temporadas de “Game of Thrones”, já estão disponíveis na Max. A terceira temporada de “A Casa do Dragão” já foi confirmada.

Confira abaixo os bastidores da segunda temporada: