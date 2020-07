Dinossauros estragam férias em teaser da série animada de ‘Jurassic World’

Produção de oito episódios estreia em setembro no catálogo da Netflix

Reprodução/YouTube Seis adolescentes precisam se unir para fugir de terríveis monstros



“Jurassic World: Camp Cretaceous“, nova série animada da franquia para a Netflix, ganhou um teaser inédito nesta terça-feira (28). Durante um acampamento de férias, um grupo de jovens amigos precisa descobrir como sobreviver em meio ao ataque dos temíveis dinossauros do parque. Os seis adolescentes foram escolhidos para uma aventura na Isla Nublar e, agora que estão isolados do mundo, eles terão de se unir para sobreviver.

Com produção-executiva de Steven Spielberg, a animação da DreamWorks será comandada por Scott Kreamer (“Pinky Malinky”) e Lane Lueras (“Kung Fu Panda: As Patas do Destino”), e terá oito episódios. A série estreia dia 18 de setembro na Netflix.

Confira o trailer: