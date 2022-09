Vai participar? Boninho não cita Wanessa Camargo ao revelar quais famosos não vão para o ‘BBB 23’

Diretor negou a participação de alguns nomes que estão sendo cotados como Xamã, Vitão e Yasmin Brunet

Reprodução/Instagram/jbboninho Tadeu Schmidt seguirá no comando do reality dirigido por Boninho



O “BBB 23” estreia só em janeiro do ano que vem, mas as especulações de quem são os famosos que estarão na próxima edição do reality seguem a todo vapor. Boninho, diretor do programa, decidiu comentar sobre esse rumores na última quinta-feira, 29, e revelou quem não foi convidado para o reality. “Xamã, mega artista, adoro ele, sou fã, mas não está no Big. Vitão? Não está no Big. Yasmin [Brunet]? Não está no Big. Isabella [Santoni]? Também não está no Big. Casais? [Não tenho a] menor vontade de colocar no ‘Big Brother’, na boa. Enfim, agora a gente está olhando e ligado no pessoal da Pipoca. A próxima parada é Salvador, fica ligado”, disse Boninho em um vídeo publicado no Instagram. A cantora Wanessa Camargo, que também está sendo especulada como uma das possíveis participantes do “BBB 23”, não foi citada pelo diretor, reforçando a teoria de que ela está sendo sondada pela produção do programa. O reality deve estrear no dia 16 de janeiro e novamente será comandado pelo jornalista Tadeu Schmidt. Desde 2020, a atração mistura na casa mais vigiada do Brasil famosos e anônimos, que são divididos em grupos conhecidos como Camarote e Pipoca.