Equipe de Rodriguinho condena ameaças e tomará medidas judiciais: ‘Se trata de um jogo’

Nota de repúdio afirma que o cantor tem ‘muito a aprender e melhorar’, o que não justifica os ataques sofridos pela família

Reprodução/Instagram/@brunaa Bruna Almeida, esposa do artista, expôs os ataques nas redes sociais



A equipe de Rodriguinho anunciou nesta quarta-feira, 17, que tomará medidas legais para lidar com as ameaças, inclusive de morte, que o cantor e sua família têm enfrentado. Bruna Almeida, esposa do artista, expôs os ataques nas redes sociais. Uma nota de repúdio publicada no Instagram do participante do “BBB 24“, e enviada ao site da Jovem Pan, informa que o cantor tem “muito a aprender e melhorar dentro e fora da casa”. Contudo, isso não justifica os ataques e ameaças direcionados a ele, sua família e equipe de trabalho. “Os ataques que vem acontecendo são crimes previstos no Código Penal Brasileiro, reforçado pela recente lei 14.811/2024, passível de pena de multa e reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. Também o é, a disseminação de notícias falsas e manchetes tendenciosas que imputam ao Rodriguinho atitudes e falas que não foram dele”, afirma o comunicado.

A equipe também ressaltou que não poupará esforços para combater atitudes covardes como essa, assim como qualquer forma de violência, seja por meio de palavras, ações ou crimes de ódio, que busquem ofuscar os mais de 20 anos de carreira do cantor: “Lembramos por fim que se trata de um jogo”, conclui. Como o site da Jovem Pan mostrou, Rodriguinho tem causado polêmica devido a suas declarações dentro do reality show, como comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet.