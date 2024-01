Zilu Camargo se emociona ao ver filha Wanessa cozinhando no BBB: ‘Que coisa linda’

Empresária disse estar orgulhosa com o comportamento da cantora dentro da casa e comemorou o fato dela não ter recebido nenhum voto na formação do segundo paredão

Reprodução/Instagram/@zilucamargooficial e Reprodução/Globoplay Zilu Camargo compartilha nas redes sociais emoção de ver a filha cozinhando



Zilu Camargo compartilhou nas redes sociais a emoção de ver a filha Wanessa Camargo cozinhando no BBB 24. “Gente, a Wanessa na cozinha fazendo a comidinha dela e todos os amigos lá dando uma força. Queria ver essa cena, não estou conseguindo porque minha câmera está pegando a mesa, estou tentando encontrar ela no fogão”, disse a empresária em um vídeo compartilhado no Instagram. “Orgulhosa de você, filha. Isso aí, faz a comidinha, se vira nos 30 que é importante o aprendizado. Fico muito feliz por você. Que coisa linda.”, acrescentou. A empresária também comemorou o fato da filha não ter sido votada para o segundo paredão.”Meus amores, não consigo nem gravar, coração palpitando, ninguém votou nela, graças a Deus. Deus está ouvindo minhas orações e ela ta fazendo muito bem o jogo. Tão bom ver sua filha ser querida”, disse. Na votação de sexta-feira, 12, Juninho, Thalyta e Davi foram os indicados ao paredão e disputam a permanência na casa.