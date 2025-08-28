Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Veja as primeiras imagens de ‘Os Donos do Jogo’, série ficcional que mergulha no universo do jogo do bicho

Veja as primeiras imagens de ‘Os Donos do Jogo’, série ficcional que mergulha no universo do jogo do bicho

Sob a direção geral de Heitor Dhalia, a produção revela crimes e dramas familiares estrelados por André Lamoglia, Chico Diaz, Giullia Buscaccio, Juliana Paes, Mel Maia, Xamã e grande elenco

  • Por Jovem Pan
  • 28/08/2025 15h59 - Atualizado em 28/08/2025 17h14
Netflix divulga as primeiras imagens de Os Donos do Jogo, série de ficção que promete transportar o público para as entranhas dos jogos de azar

Deu no poste do Rio de Janeiro e de todo o Brasil: Netflix acaba de divulgar as primeiras imagens de Os Donos do Jogo, nova série de ficção que promete transportar o público para as entranhas dos jogos de azar do Rio de Janeiro. Ambientada na máfia do bicho, a produção entrega crimes, segredos, drama familiar e todo o talento de grandes estrelas capitaneadas por André Lamoglia, Chico Diaz, Giullia Buscaccio, Juliana Paes, Mel Maia e Xamã.

As imagens inéditas apresentam as quatro famílias centrais, e rivais, que disputam o controle do império da contravenção. Os conflitos se aprofundam em meio a dinâmicas familiares repletas de segredos. A iminente legalização dos jogos de azar, o interesse de um grupo criminoso estrangeiro e a rápida ascensão de um novo aspirante ao trono da cidade tornam o cenário ainda mais explosivo.

Conheça as famílias:

Família Moraes

Profeta (André Lamoglia) é o nome da vez. De uma família do interior do Rio de Janeiro, ele é filho de Nélio (Adriano Garib) e irmão de Nelinho (Pedro Lamin) e Esqueleto (Ruan Aguiar), o qual  tem como grande aliado, Sombra (Igor Fernandez). Estrategista nato e dono de uma lábia envolvente, Profeta ascende rapidamente no submundo da contravenção, buscando conquistar seu espaço na alta cúpula e chamando a atenção das demais famílias – no amor e no jogo.

Família Moraes - Os Donos do Jogo

Em pé: Sombra – Igor Fernandez / Nélio – Adriano Garib / Profeta – André Lamoglia / Nelinho – Pedro Lamin / Sentado: Esqueleto – Ruan Aguiar; Foto: Aline Arruda/Netflix

Família Guerra

Parte da cúpula graças ao visionário, e já debilitado Jorge Guerra (Roberto Pirillo), a família simboliza a nova geração que busca modernizar o jogo do bicho às custas de muita rivalidade, inclusive entre seus membros. Búfalo (Xamã) assume os negócios da família com ambições ousadas e apoiado diretamente por sua esposa, Suzana (Giullia Buscaccio). Já a irmã de Suzana, Mirna Guerra (Mel Maia), tem outros planos para os negócios da família e não medirá esforços para conquistar o poder.

Família Guerra - Os Donos do Jogo

Búfalo – Xamã / Suzana Guerra – Giullia Buscaccio / Mirna Guerra – Mel Maia / Jorge Guerra – Roberto Pirillo;    Foto: Aline Arruda/Netflix

Família Fernandez

Comandada pelo capo Galego Fernandez (Chico Diaz), a família representa a velha-guarda do bicho, com todas as suas tradições e conquistas. Ao lado da esposa Leila (Juliana Paes), do filho Santiago (Henrique Barreira) e do irmão Xavier (Otávio Muller), o clã tenta manter o poder a todo custo, mesmo diante das ameaças crescentes e dos segredos que vêm tanto de fora quanto de dentro de casa.

Família Fernandez - Os Donos do Jogo

Xavier – Otávio Muller / Galego Fernandez – Chico Diaz / Leila Fernandez – Juliana Paes / Santiago Fernandez – Henrique Barreira; Foto: Aline Arruda/Netflix

Família Saad

Depois de cair em uma emboscada e ser preso antes mesmo de assumir os negócios da família, Renzo (Bruno Mazzeo), herdeiro dos Saad, aguarda sua chance de retomada, enquanto seu tio Marcinho (Tuca Andrada) assume, temporariamente, o comando intermediando suas decisões junto à cúpula, onde tem forte influência.

Família Saad - Os Donos do Jogo

Marcinho – Tuca Andrada / Renzo – Bruno Mazzeo; Foto: Aline Arruda/Netflix

Produzida pela Paranoïd, Os Donos do Jogo inaugura o universo das produções de máfia na Netflix Brasil, trazendo um “carioquês” autêntico e toques de melodrama. A série é uma criação de Heitor Dhalia (DNA do Crime), Bernardo Barcellos, que também assina o roteiro, e Bruno Passeri. A direção fica por conta de Heitor Dhalia, Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani. A estreia acontece ainda este ano.

Comentários

