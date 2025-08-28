Veja as primeiras imagens de ‘Os Donos do Jogo’, série ficcional que mergulha no universo do jogo do bicho

Sob a direção geral de Heitor Dhalia, a produção revela crimes e dramas familiares estrelados por André Lamoglia, Chico Diaz, Giullia Buscaccio, Juliana Paes, Mel Maia, Xamã e grande elenco

Aline Arruda/Netflix Netflix divulga as primeiras imagens de Os Donos do Jogo, série de ficção que promete transportar o público para as entranhas dos jogos de azar



Deu no poste do Rio de Janeiro e de todo o Brasil: Netflix acaba de divulgar as primeiras imagens de Os Donos do Jogo, nova série de ficção que promete transportar o público para as entranhas dos jogos de azar do Rio de Janeiro. Ambientada na máfia do bicho, a produção entrega crimes, segredos, drama familiar e todo o talento de grandes estrelas capitaneadas por André Lamoglia, Chico Diaz, Giullia Buscaccio, Juliana Paes, Mel Maia e Xamã.

As imagens inéditas apresentam as quatro famílias centrais, e rivais, que disputam o controle do império da contravenção. Os conflitos se aprofundam em meio a dinâmicas familiares repletas de segredos. A iminente legalização dos jogos de azar, o interesse de um grupo criminoso estrangeiro e a rápida ascensão de um novo aspirante ao trono da cidade tornam o cenário ainda mais explosivo.

Conheça as famílias:

Família Moraes

Profeta (André Lamoglia) é o nome da vez. De uma família do interior do Rio de Janeiro, ele é filho de Nélio (Adriano Garib) e irmão de Nelinho (Pedro Lamin) e Esqueleto (Ruan Aguiar), o qual tem como grande aliado, Sombra (Igor Fernandez). Estrategista nato e dono de uma lábia envolvente, Profeta ascende rapidamente no submundo da contravenção, buscando conquistar seu espaço na alta cúpula e chamando a atenção das demais famílias – no amor e no jogo.

Família Guerra

Parte da cúpula graças ao visionário, e já debilitado Jorge Guerra (Roberto Pirillo), a família simboliza a nova geração que busca modernizar o jogo do bicho às custas de muita rivalidade, inclusive entre seus membros. Búfalo (Xamã) assume os negócios da família com ambições ousadas e apoiado diretamente por sua esposa, Suzana (Giullia Buscaccio). Já a irmã de Suzana, Mirna Guerra (Mel Maia), tem outros planos para os negócios da família e não medirá esforços para conquistar o poder.

Família Fernandez

Comandada pelo capo Galego Fernandez (Chico Diaz), a família representa a velha-guarda do bicho, com todas as suas tradições e conquistas. Ao lado da esposa Leila (Juliana Paes), do filho Santiago (Henrique Barreira) e do irmão Xavier (Otávio Muller), o clã tenta manter o poder a todo custo, mesmo diante das ameaças crescentes e dos segredos que vêm tanto de fora quanto de dentro de casa.

Família Saad

Depois de cair em uma emboscada e ser preso antes mesmo de assumir os negócios da família, Renzo (Bruno Mazzeo), herdeiro dos Saad, aguarda sua chance de retomada, enquanto seu tio Marcinho (Tuca Andrada) assume, temporariamente, o comando intermediando suas decisões junto à cúpula, onde tem forte influência.

Produzida pela Paranoïd, Os Donos do Jogo inaugura o universo das produções de máfia na Netflix Brasil, trazendo um “carioquês” autêntico e toques de melodrama. A série é uma criação de Heitor Dhalia (DNA do Crime), Bernardo Barcellos, que também assina o roteiro, e Bruno Passeri. A direção fica por conta de Heitor Dhalia, Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani. A estreia acontece ainda este ano.