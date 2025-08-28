Sorteio da Liga dos Campeões coloca Real Madrid contra Manchester City, Liverpool e Juventus na primeira fase
Barcelona x PSG, confronto que era esperado para a ser a grande final da competição passada, vai acontecer logo no começo da competição, prevista para 16 de setembro
A UEFA Champions League 2025/26 terá confrontos eletrizantes já na primeira fase, que será disputada no novo formato de liga, com 36 equipes. O sorteio realizado nesta quinta-feira (28) em Mônaco, com a presença de lendas como Kaká e Zlatan Ibrahimovic, definiu os oito jogos que cada time fará nesta etapa. A principal mudança na competição busca evitar confrontos entre equipes do mesmo país e oferece a todos os times a chance de enfrentar adversários de diferentes potes. Cada clube jogará oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora, contra oito adversários distintos.
Ao final desta fase, as oito melhores equipes se classificam diretamente para as oitavas de final. As 16 equipes seguintes disputarão um playoff de mata-mata para definir os outros oito classificados.
Destaques do sorteio
O sorteio da Champions 2025/26 promete clássicos de alto nível. O Real Madrid, maior campeão do torneio, enfrentará times tradicionais como Liverpool, Manchester City e Juventus. A tão aguardada final da temporada 2024/25, que não aconteceu, finalmente terá seu reencontro: Paris Saint-Germain e Barcelona se enfrentarão nesta primeira fase. O PSG terá ainda outros jogos duros contra equipes como Atalanta, Bayer Leverkusen e Newcastle.
Evento foi marcado por homenagens. O meia-atacante brasileiro Kaká, campeão da Copa do Mundo de 2002 e da Champions de 2007, e o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic foram os responsáveis por sortear as equipes. Ibrahimovic ainda recebeu o Prêmio do Presidente por sua longa e vitoriosa carreira. O Chelsea também foi homenageado por ser o único clube a vencer as seis competições organizadas pela UEFA, completando o ciclo com o título da Liga Conferência em maio.
Calendário e jogos
A fase de liga da Champions terá início no dia 16 de setembro e se estenderá até 28 de janeiro. A final está marcada para 30 de maio, na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria.
Abaixo, a lista completa dos confrontos definidos pelo sorteio para a fase de liga da Champions 2025/26:
Pote 1
- Bayern de Munique: Chelsea (casa), PSG (fora), Club Brugge (casa), Arsenal (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Pafos (fora).
- Chelsea: Barcelona (casa), Bayern (fora), Benfica (casa), Atalanta (fora), Ajax (casa), Napoli (fora), Pafos (casa) e Qarabag (fora).
- Real Madrid: Manchester City (casa), Liverpool (fora), Juventus (casa), Benfica (fora), Marselha (casa), Olympiacos (fora), Monaco (casa), Kairat (fora).
- Inter de Milão: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fora), Arsenal (casa), Atlético de Madrid (fora), Slavia Praga (casa), Ajax (fora), Kairat (casa), Union Saint-Gilloise (fora).
- Borussia Dortmund: Inter de Milão (casa), Manchester City (fora), Villarreal (casa), Juventus (fora), Bodo/Glimt (casa), Tottenham (fora), Athletic Bilbao (casa) e Copenhague (fora).
- Liverpool: Real Madrid (casa), Inter de Milão (fora), Atlético de Madrid (casa), Eintracht Frankfurt (fora), PSV (casa), Marselha (fora), Qarabag (casa)e Galatasaray (fora).
- Barcelona: PSG (casa), Chelsea (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Club Brugge (fora), Olympiacos (casa), Slavia Praga (fora), Copenhague (casa), Newcastle (fora).
- Paris Saint-Germain: Bayern (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Leverkusen (fora), Tottenham (casa), Sporting (fora), Newcastle (casa), Athletic Bilbao (fora).
- Manchester City: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fora), Leverkusen (casa), Villarreal (fora), Napoli (casa), Bodo/Glimt (fora), Galatasaray (casa) e Monaco (fora).
Pote 2
- Bayer Leverkusen: PSG (casa), Manchester City (fora), Villarreal (casa), Benfica (fora), PSV (casa), Olympiacos (fora), Newcastle (casa) e Copenhague (fora).
- Arsenal: Bayern de Munique (casa), Inter de Milão (fora), Atlético de Madrid (casa), Club Brugge (fora), Olympiacos (casa), Slavia Praga (fora), Kairat (casa) e Athletic Bilbao (fora).
- Atalanta: Chelsea (casa), PSG (fora), Club Brugge (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Slavia Praga (casa), Olympique de Marselha (fora), Athletic Bilbao (casa) e Union Saint-Gilloise (fora).
- Benfica: Real Madrid (casa), Chelsea (fora), Leverkusen (casa), Juventus (fora), Napoli (casa), Ajax (fora), Qarabag (casa) e Newcastle (fora).
- Club Brugge: Barcelona (casa), Bayern (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Olympique de Marselha (casa), Sporting (fora), Monaco (casa), Kairat (fora).
- Eintracht Frankfurt: Liverpool (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Atlético de Madrid (fora), Tottenham (casa), Napoli (fora), Galatasaray (casa) e Qarabag (fora).
- Juventus: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fora), Benfica (casa), Villarreal (fora), Sporting (casa), Bodo/Glimt (fora), Pafos (casa) e Monaco (fora).
- Atlético de Madrid: Inter de Milão (casa), Liverpool (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Arsenal (fora), Bodo/Glimt (casa), PSV (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Galatasaray (fora).
- Villarreal: Manchester City (casa), Borussia Dortmund (fora), Juventus (casa), Leverkusen (fora), Ajax (casa), Tottenham (fora), Copenhague (casa) e Pafos (fora).
Pote 3
- Olympique de Marselha: Liverpool (casa), Real Madrid (fora), Atalanta (casa), Club Brugge (fora), Ajax (casa), Sporting (fora), Newcastle (casa), Union Saint-Gilloise (fora).
- Tottenham: Borussia Dortmund (casa), PSG (fora), Villarreal (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Slavia Praga (casa), Bodo/Glimt (fora), Copenhague (casa) e Monaco (fora).
- Bodo/Glimt: Manchester City (casa), Borussia Dortmund (fora), Juventus (casa), Atlético de Madrid (fora), Tottenham (casa), Slavia Praga (fora), Monaco (casa) e Galatasaray (fora).
- Sporting: PSG (casa), Bayern de Munique (fora), Club Brugge (casa), Juventus (fora), Olympique de Marselha (casa), Napoli (fora), Kairat (casa) e Athletic Bilbao (fora).
- Olympiacos: Real Madrid (casa), Barcelona (fora), Leverkusen (casa), Arsenal (fora), PSV (casa), Ajax (fora), Pafos (casa) e Kairat (fora).
- Ajax: Inter de Milão (casa), Chelsea (fora), Benfica (casa), Villarreal (fora), Olympiacos (casa), Olympique de Marselha (fora), Galatasaray (casa) e Qarabag (fora).
- Slavia Praga: Barcelona (casa), Inter de Milão (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Bodo/Gimt (casa), Tottenham (fora), Athletic Bilbao (casa) e Pafos (fora).
- PSV: Bayern de Munqiue (casa), Liverpool (fora), Atlético de Madird (casa), Leverkusen (fora), Napoli (casa), Olympiacos (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Newcastle (fora).
- Napoli: Chelsea (casa), Man City (fora), Frankfurt (casa), Benfica (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Qarabag (casa), Copenhague (fora).
Pote 4
- Athletic Bilbao: PSG (casa), Borussia Dortmund (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Sporting (casa), Slavia Praga (fora), Qarabag (casa) e Newcastle (fora).
- Qarabag: Chelsea (casa), Liverpool (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Benfica (fora), Ajax (casa), Napoli (fora), Copenhague (casa) e Athletic Bilbao (fora).
- Monaco: Manchester City (casa), Real Madrid (fora), Juventus (casa), Club Brugge (fora), Tottenham (casa), Bodo/Glimt (fora), Galatasaray (casa) e Pafos (fora).
- Galatasaray: Liverpool (casa), Manchester City (fora), Atlético de Madrid (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Bodo/Glimt (casa), Ajax (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Monaco (fora).
- Newcastle: Barcelona (casa), PSG (fora), Benfica (casa), Leverkusen (fora), PSV (casa), Olympique de Marselha (fora), Athletic Bilbao (casa) e Union Saint-Gilloise (fora).
- Union Saint-Gilloise: Inter de Milão (casa), Bayern de Munique (fora), Atalanta (casa), Atlético de Madrid (fora), Olympique de Marselha (casa), PSV (fora), Newcastle (casa) e Galatasaray (fora).
- Pafos: Bayern de Munique (casa), Chelsea (fora), Villarreal (casa), Juventus (fora), Slavia Praga (casa), Olympiacos (fora), Monaco (casa) e Kairat (fora).
- Copenhague: Borussia Dortmund (casa), Barcelona (fora), Leverkusen (casa), Villarreal (fora), Napoli (casa), Tottenham (fora), Kairat (casa) e Qarabag (fora).
- Kairat: Real Madrid (casa), Inter de Milão (fora), Club Brugge (casa), Arsenal (fora), Olympiacos (casa), Sporting (fora), Pafos (casa), Copenhague (fora).
*Reportagem produzida com auxílio de IA
Publicado por Fernando Dias
