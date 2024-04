Vencedor do Oscar de melhor filme, ‘Oppenheimer’ chega ao streaming

“Jurassic World Domínio” e spin-offs de “The Walking Dead” também estão entre as estreias de abril no Prime Video; confira as novidades

Divulgação/Universal Cillian Murphy em cena de 'Oppenheimer', vencedor do Oscar de melhor filme, diretor, ator, ator coadjuvante, edição de filme, fotografia e trilha sonora



Abril de 2024 promete ser um mês inesquecível para os assinantes do Prime Video, que serão lançados em uma montanha-russa de emoções. Se você é fã de emoções fortes, prepare-se para ser arrebatado por séries derivadas de The Walking Dead e pela tão aguardada estreia da adaptação da icônica franquia de jogos Fallout. No entanto, o verdadeiro espetáculo está reservado para “Oppenheimer”, vencedor do cobiçado prêmio de Melhor Filme no Oscar. Dirigido pelo renomado Christopher Nolan e estrelado por Cillian Murphy, este épico cinematográfico promete mergulhar fundo na história do físico americano responsável pela criação da bomba atômica, com um elenco de estrelas que inclui Matt Damon, Emily Blunt e Robert Downey Jr. A cinebiografia do pai da bomba atômica, J. Robert Oppenheimer, ganhou, ainda, os prêmio de melhor ator, melhor ator coadjuvante, melhor edição de filme, melhor fotografia, melhor trilha sonora e melhor diretor.

Mas não se engane pensando que estas são as únicas surpresas que abril reserva para os assinantes do Prime Video. Com a chegada de “Tales of The Walking Dead”, o mês promete ser um verdadeiro deleite para os amantes do gênero de terror. Espere mergulhar nas profundezas assustadoras de “The Walking Dead: Dead City” e acompanhar de perto as reviravoltas emocionantes de “The Walking Dead: The Ones Who Live”. Prepare-se para encarar Manhattan pós-apocalíptica ao lado de Maggie e Negan, além de se emocionar com a jornada de amor de Rick Grimes e Michonne em um mundo em constante transformação.

Em abril, os fãs de videogame terão a oportunidade única de explorar o mundo devastado de” Fallout” na tão aguardada adaptação para série. Prepare-se para desbravar os mistérios do “Vault 33” e enfrentar os desafios do mundo pós-nuclear ao lado de personagens cativantes e uma trama eletrizante.

Confira abaixo todos os lançamentos do Prime Video:

01/04

Megamente vs. O Sindicato da Perdição

03/04

The Walking Dead: Dead City – Temporada 1

Caso Perigoso

04/04

Música

05/04

Como Conquistar Billy Walsh

Agente X: A Última Missão

07/04

Oppenheimer

08/04

Amor de Redenção

10/04

O Senhor do Caos

Chamas da Vingança

11/04

Fallout – Temporada 1

12/04

O Exorcista: O Devoto

15/04

O Alfaiate

17/04

Jurassic World Domínio

19/04

The Walking Dead: The Ones Who Live – Temporada 1

Trolls 3: Juntos Novament

24/04

Freelance

25/04

Eles – Temporada 2

26/04

Sayen: La Cazadora

Sobreviventes – Depois do Terremoto

30/04

Segredos de um Escândalo

Lilo, Lilo, Crocodilo