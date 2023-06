Irmã de Bruna Biancardi detona Neymar nas redes sociais: ‘Um homem que se recusa a ser homem’

Bianca Biancardi criticou o cunhado por rir após mulheres mostrarem mensagens que ele enviou no privado; na semana passada, Neymar assumiu traição

Reprodução/ instagram @bibiancardi Bianca saiu em defesa da irmã após novos exposed de Neymar virem à tona nas redes sociais



O clima entre Neymar e a família da noiva, Bruna Biancardi, não está dos melhores desde que veio a público uma traição do jogador na véspera do Dia dos Namorados. No último dia 21, Neymar confirmou a traição e pediu desculpas para Bruna em postagem no Instagram. Os amigos o apoiaram, mas a mensagem caiu mal por “expor” a influenciadora, que está grávida. Nesta sexta-feira, 30, após algumas mulheres mostrando mensagens privadas do jogador, a irmã de Bruna, Bianca Biancardi, usou suas redes sociais para desabafar. “Eu poderia enviar isso por WhatsApp, mas como ele gosta de zoar na internet, bora lá. Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas”, escreveu a cunhada. Bianca citou a postagem de desculpas e os comentários dos amigos do jogador, que mencionaram “Deus e versículos bíblicos”. Ela disse que as pessoas o tratam como um Deus, mas que falta responsabilidade ao atacante do PSG.

“Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez. Um homem que se recusa a ser homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo que fez. O que adianta pedir perdão para a família no chá de bebê e continuar agindo como criança?”, completou. O texto é longo e Bianca afirma que a irmã não tem nenhum ‘acordo’ com o atleta (foi divulgado que ela teria assinado um documento permitindo as traições) e que trabalha desde os 16 anos, sem precisar do dinheiro dele. “Infelizmente ela está passando por tudo isso no momento que era para ser o mais feliz de sua vida”, lamentou. “Neymar, adoraria que a nossa convivência pudesse ser sempre respeitosa e amigável e eu e minha família estamos dispostos a isso. O que não será mais tolerado é esse tipo de publicação infantil, desrespeitosa e imoral”, finalizou. Depois da publicação, Neymar deixou de seguir a cunhada no Instagram.