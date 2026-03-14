Vencedores do Oscar com maior bilheteria da história

Descubra quais filmes uniram o sucesso comercial global ao prestígio máximo da Academia, de Titanic a sucessos recentes

IMDB/Reprodução Cena clássica do filme 'Titanic', de 1997, que recebeu 11 estatuetas do Oscar



Embora o Oscar e as grandes bilheterias de verão muitas vezes caminhem em direções opostas — com a Academia premiando dramas intimistas e o público lotando salas para ver super-heróis —, existem momentos raros na história do cinema em que a arte e o apelo popular se alinham perfeitamente.

Esta lista detalha os filmes que conseguiram o feito extraordinário de vencer a categoria de Melhor Filme e, simultaneamente, dominaram as bilheterias mundiais. O destaque absoluto vai para produções que definiram gerações e continuam relevantes décadas após o lançamento.

Titanic (1997)

O épico de James Cameron é o caso mais emblemático de um filme que conquistou tudo o que era possível. Além de se tornar a maior bilheteria da história na época (posição que manteve por 12 anos), Titanic igualou o recorde de Ben-Hur ao levar 11 estatuetas do Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção.

Enredo e sinopse

A trama gira em torno de Jack Dawson, um artista pobre que ganha uma passagem para a viagem inaugural do inafundável Titanic em um jogo de cartas, e Rose DeWitt Bukater, uma jovem aristocrata noiva de um magnata arrogante. A bordo do navio, os dois vivem um romance intenso e proibido que desafia as convenções sociais de 1912.

O clímax do filme ocorre quando o transatlântico colide com um iceberg no Atlântico Norte. A segunda metade da obra é uma luta desesperada pela sobrevivência, culminando no naufrágio trágico e no sacrifício de Jack para salvar Rose, que sobrevive para contar a história 84 anos depois.

Elenco e personagens

Leonardo DiCaprio como Jack Dawson: O protagonista carismático e livre.

Kate Winslet como Rose DeWitt Bukater: A jovem da alta sociedade que busca liberdade.

Billy Zane como Cal Hockley: O antagonista e noivo possessivo de Rose.

Kathy Bates como Molly Brown: A “nova rica” simpática que ajuda Jack.

Curiosidades da produção

Bilheteria total: Arrecadou mais de US$ 2,2 bilhões mundialmente (incluindo relançamentos).

Orçamento: Custou US$ 200 milhões, sendo o filme mais caro já feito até então.

Música: A canção “My Heart Will Go On”, de Céline Dion, tornou-se um dos singles mais vendidos da história.

O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)

A conclusão da trilogia de Peter Jackson não apenas dominou as bilheterias, mas também realizou uma “varrida” histórica no Oscar, vencendo em todas as 11 categorias para as quais foi indicada. É a única vez que um filme de fantasia venceu o prêmio principal de Melhor Filme.

Sinopse e desfecho

Enquanto Sauron lança o ataque final contra a cidade de Minas Tirith, Gandalf e Aragorn devem unir os Homens do Oeste para a batalha derradeira, visando desviar a atenção do Olho de Sauron. Paralelamente, os hobbits Frodo e Sam, guiados pelo traiçoeiro Gollum, chegam à Montanha da Perdição para destruir o Um Anel. O filme encerra a jornada da Sociedade do Anel, com a destruição de Sauron e a coroação de Aragorn como Rei de Gondor.

Elenco principal

Elijah Wood como Frodo Bolseiro.

Ian McKellen como Gandalf.

Viggo Mortensen como Aragorn.

Sean Astin como Samwise Gamgee.

Andy Serkis como Gollum (captura de movimento).

Impacto financeiro

O filme ultrapassou a marca de US$ 1,1 bilhão nas bilheterias globais, provando que o gênero de fantasia poderia ser levado a sério tanto pela crítica quanto pelo grande público.

Oppenheimer (2023)

Em um cenário pós-pandemia, o drama biográfico de Christopher Nolan provou que filmes “R-rated” (para maiores) e com temas densos ainda podem atrair multidões. Vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2024, a obra chegou muito perto da marca de US$ 1 bilhão.

Enredo

O filme acompanha a vida do físico J. Robert Oppenheimer, o “pai da bomba atômica”. A narrativa intercala a corrida contra o tempo do Projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial com o julgamento político injusto que Oppenheimer sofreu nos anos 50, explorando os dilemas morais da criação de uma arma capaz de destruir o mundo.

Elenco de destaque

Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer (Vencedor do Oscar de Melhor Ator).

Robert Downey Jr. como Lewis Strauss (Vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante).

Emily Blunt como Kitty Oppenheimer.

Matt Damon como General Leslie Groves.

E o Vento Levou (1939): o campeão da inflação

Embora os números brutos de Avatar ou Vingadores: Ultimato sejam maiores, se ajustarmos a bilheteria pela inflação monetária, E o Vento Levou permanece como o filme de maior arrecadação da história do cinema, com valores ajustados que ultrapassariam os US$ 4 bilhões hoje.

Vencedor de 8 Oscars competitivos (incluindo Melhor Filme), este épico ambientado na Guerra Civil Americana definiu o modelo de “blockbuster” décadas antes de o termo existir. A saga de Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) e Rhett Butler (Clark Gable) atraiu multidões aos cinemas repetidamente ao longo de décadas de relançamentos.

Outros vencedores com bilheterias notáveis

Além dos gigantes citados, outros vencedores da estatueta principal também obtiveram lucros massivos:

Forrest Gump (1994): Arrecadou cerca de US$ 678 milhões e venceu 6 Oscars.

Gladiador (2000): Revitalizou o gênero épico com US$ 465 milhões em bilheteria.

A Noviça Rebelde (1965): Um fenômeno cultural que, ajustado pela inflação, estaria entre as maiores bilheterias de todos os tempos.

Onde assistir aos vencedores

Para quem deseja conferir essas obras-primas que uniram prestígio e popularidade, elas estão amplamente disponíveis nos serviços de streaming no Brasil:

Titanic: Disponível no Disney+.

O Senhor dos Anéis (Trilogia): Disponível no Amazon Prime Video e Max.

Oppenheimer: Disponível no Amazon Prime Video e Telecine.

E o Vento Levou: Disponível para aluguel na Apple TV e Amazon.

O legado dessas produções prova que a Academia não precisa necessariamente escolher entre qualidade artística e sucesso comercial. Quando uma obra consegue capturar o espírito de sua época com excelência técnica e narrativa, ela pode conquistar tanto os votos dos críticos quanto os ingressos do público.