Vídeo pornô é exibido em telejornal americano sem que jornalista perceba

Imagens ficaram no ar por cerca de 13 segundos e polícia foi acionada para investigar o caso

Reprodução/KREM/20.10.2021 Telejornal da rede americana KREM exibiu imagens eróticas ao vivo



Um telejornal americano exibiu por cerca de 13 segundos um vídeo pornô em um dos telões que compõe o cenário do noticiário. As imagens foram ao ar durante a previsão do tempo e a meteorologista Michelle Boss passou as informações sobre o clima sem perceber o que estava sendo reproduzido no telão atrás dela. A apresentadora Cody Proctor também não demonstrou nenhuma reação após o vídeo erótico ser exibido. O incidente aconteceu na KREM, emissora afiliada à CBS localizada em Washington, e, horas depois das imagens serem exibidas, no último domingo, 17, o canal pediu desculpas aos telespectadores no noticiário que foi exibido às 23h.

“Um vídeo impróprio foi ao ar na primeira parte do jornal. Estamos trabalhando diligentemente para garantir que algo assim não aconteça novamente”, disse o apresentador da atração. Segundo divulgado pelo Daily Mail, o Departamento de Polícia local anunciou no início da semana que investigando o caso para saber como as imagens foram ao ar. “O pessoal da emissora está cooperando totalmente com a polícia na tentativa de determinar o que aconteceu. A imagem perturbadora gerou inúmeras ligações de cidadãos preocupados”, declarou as autoridades por meio de um comunicado.