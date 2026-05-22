Vought Rising: Prime Video revela primeiras imagens da série prelúdio de The Boys

A série chega em 2027; novo capítulo da franquia contará com o retorno de rostos conhecidos

Divulgação/PrimeVideo

Os fãs do universo brutal e caótico de The Boys já podem começar a contagem regressiva. O Prime Video divulgou nesta semana as primeiras imagens e um teaser inédito de Vought Rising, nova série derivada da franquia vencedora do Emmy, que promete mergulhar nas origens obscuras da poderosa Vought International. A produção tem estreia prevista para 2027 e chega como mais uma expansão do universo criado por Eric Kripke.

Ambientada na década de 1950, Vought Rising será uma série prelúdio e vai explorar os bastidores da criação da empresa que se tornaria uma das maiores e mais perigosas corporações do universo de The Boys. O teaser divulgado entrega apenas um gostinho do clima sombrio e violento que deve marcar a trama, oferecendo uma primeira visão do mundo distorcido que moldou os eventos vistos na série principal.

O novo capítulo da franquia contará com o retorno de rostos conhecidos. Jensen Ackles e Aya Cash lideram o elenco e também assumem funções como produtores da série. Além deles, o time de atores inclui Mason Dye, Will Hochman, KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolo Pasetti, Elizabeth Posey, Ricky Staffieri e Brian J. Smith.

Nos bastidores, Vought Rising terá Paul Grellong como showrunner e produtor executivo, enquanto nomes importantes da franquia permanecem envolvidos na produção, incluindo Eric Kripke, Seth Rogen e Evan Goldberg. A série é uma produção da Amazon MGM Studios￼ em parceria com a Sony Pictures Television￼.

Com The Boys consolidada como um dos maiores fenômenos do streaming, Vought Rising chega com a missão de aprofundar a mitologia da franquia e responder perguntas sobre o nascimento do império que transformou super-heróis em armas corporativas. Se depender da primeira prévia, a nova série promete manter intacto o DNA provocador, sangrento e satírico que conquistou os fãs ao redor do mundo.