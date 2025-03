Fernanda Torres pede que brasileiros mandem ‘só amor’ para Mikey Madison, que a derrotou no Oscar

Boa parte do público nacional ficou incomodada com a derrota da estrela de ‘Ainda Estou Aqui’ na categoria Melhor Atriz

Fernanda Torres fez um apelo aos brasileiros para que enviem mensagens de carinho a Mikey Madison, que conquistou o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em “Anora”. Apesar de ter perdido para Madison, a atriz brasileira expressou sua admiração pela colega durante uma coletiva de imprensa, onde também traçou um paralelo entre “Anora” e o filme nacional “Ainda Estou Aqui”, referindo-se a eles como “primos”.

Durante a coletiva, Torres elogiou a vitória de Madison e celebrou o reconhecimento do cinema brasileiro, especialmente com a vitória de “Ainda Estou Aqui” na categoria de filme internacional. Ela enfatizou a importância de apoiar a atriz vencedora, pedindo que o público compartilhe apenas amor e positividade, destacando a simpatia de Madison. “Ela é uma mulher muito legal”, falou Fernanda.

A atriz brasileira também comentou sobre o impacto cultural de “Ainda Estou Aqui”, que se tornou um verdadeiro fenômeno, atraindo um grande público para as salas de cinema. Essa conexão emocional com o filme reflete a relevância das histórias que o cinema pode contar.

Após a divulgação dos vencedores, algumas reações nas redes sociais foram negativas, com internautas brasileiros criticando Madison e fazendo comparação com a derrota de Fernanda Montenegro, mãede Torres, para Gwyneth Paltrow no Oscar de 1999 . O filme “Anora” narra a trajetória de uma jovem profissional do sexo que, ao se casar de forma impulsiva com o filho de um oligarca, vê sua vida de conto de fadas ameaçada.

