Wanessa Camargo critica comentário homofóbico de Davi durante discussão com Nizam

Cantora classificou fala como infeliz e disse que vai continuar votando do colega em virtude do episódio

Reprodução / Instagram @Wanessa / Globoplay Wanessa Camargo é uma das sisters desta edição do Big Brother Brasil



A cantora Wanessa Camargo criticou o comentário homofóbico feito pelo brother Davi durante a discussão com Nizam, na madrugada desta segunda-feira, 15. Em conversa com Giovanna e Isabelle no quarto do “BBB 24“, a filha de Zezé di Camargo classificou a fala como infeliz e disse que, se presenciasse alguém fazendo esse tipo de comentário, ficaria extremamente irritada. “Vocês iam ver eu brigando pela primeira vez. Se eu vejo alguém falando isso, eu tremo. Meu filho uma vez estava com um amiguinho e eu peguei o amiguinho, sentei e falei: ‘Vamos conversar, quem te falou que viado é isso aqui?'”, afirmou.

Wanessa também afirmou que, caso Davi volte do paredão na terça-feira, 16, ela vai votar nele pela terceira vez: “Ele foi muito desnecessário gritando”, afirmou. Nas redes sociais, a fala homofóbica de Davi também repercutem e dividem opiniões, assim como o posicionamento dos internautas sobre a postura de Wanessa. Usuários do X (antigo Twitter) discutem se um suposto uso cultural poderia justificar o comentário homofóbico, enquanto outros reforçam que homofobia é crime e não deve ser normalizada.