Wanessa Camargo é expulsa do ‘BBB 24’ após ser acusada de agressão

Pedido de Davi, que foi ao confessionário para reclamar de um suposto soco na perna enquanto dormia, foi acatado pela produção do reality show

Reprodução/Globoplay Wanessa Camargo se dirige ao confessionário para ser comunicada sobre expulsão do "BBB 24"



A direção do “Big Brother Brasil”, reality show da TV Globo, decidiu expulsar a cantora Wanessa Camargo após o participante Davi acusá-la de agressão. Durante a madrugada, Wanessa, visivelmente alcoolizada, foi ao quarto onde o “brother” dormia e o acordou tocando sua perna. Segundo o motorista de transporte por aplicativo, a filha de Zezé di Camargo o agrediu. Irritado, ele foi ao confessionário pela manhã e pediu a expulsão da colega de confinamento. A produção analisou as imagens, chamou Wanessa ao confessionário e comunicou a expulsão. Os outros participantes foram informados após o Big Boss (voz que fala com a casa): “Atenção a todos: arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa”.

Wanessa ainda não se pronunciou, mas sua equipe refuta a agressão. Seu estafe afirma que ela estava em momento “descontraído”, não sabia quem estava na cama “nem fez nada que ameaçasse a integridade física de ninguém”. A expulsão deixou o clima na casa conturbado. Leidy questionou Davi por que ele pediu a expulsão de Camargo, lembrando-o que ontem foi ele quem a acordou. “O que eu tinha para falar, falei no confessionário”, disse Davi. Yasmin Brunet, principal aliada de Wanessa na casa, destacou que a sister estava “trêbada” e estava “brincando”. “Vocês vão ver lá fora o que aconteceu”. Já Fernanda julgou que o baiano fez isso com a única intenção de eliminar a adversária, enquanto Pitel o chamou de “baixo”.

Veja a suposta agressão de Wanessa Camargo

Davi e Wanessa Camargo tiveram mais um desentendimento após o fim da festa realizada na madrugada deste sábado (2) no BBB 24. O baiano dormia no Quarto Magia quando a cantora, que estava alcoolizada, entrou no cômodo cantando e dançando. 🎥 Reprodução: TV Globo/BBB24

📺Confira… pic.twitter.com/bQgkaKQeOk — Jovem Pan Entretenimento (@JovemPanEntrete) March 2, 2024

Confira a repercussão na casa e fora dela

A Leidy foi la perguntar pro Davi se a Wanessa agrediu ele. Davi ta falando que falou no confessionário e eles avaliaram e fim. Não quis responder a Leidy. A Yasmin do lado falando que ela encostou no pé dele. Leidy falando q é maldade. #bbb24 https://t.co/SkfaIpC9oJ — BBBabi (@babi) March 2, 2024

Yasmin dizendo que enquanto ela estiver ali vai fazer de tudo pra perseguir o Davi tirando ele do vip, colocando no monstro, etc — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) March 2, 2024

Fernanda: “Ele tirou a chance de alguém jogar.” Yasmin: “Ela jamais encostaria… nada… nem um dedo” Fernanda: “Ele simplesmente quis tirar sem você fazer sua parte” Pitel: “Ele é baixo” pic.twitter.com/JVRi2LYU4R — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) March 2, 2024

🚨AGORA: Ex-bbb Eslovênia comenta sobre expulsão de Wanessa Camargo: “O povo em cima do Davi… Gente, independente da situação ser justa ou não, quem expulsou ela foi o programa não o Davi” #BBB24 pic.twitter.com/OCLwHGeiCz — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 2, 2024

Pitel: “A questão não é que ele [Davi] é só chato não, é que ele é maldoso, ele é baixo, ele é escroto, ele passa dos limites.” #BBB24 pic.twitter.com/mfpMW6un5Y — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 2, 2024

Gente, o fato é que a Wanessa sabia sim que era o Davi que estava na cama, tanto que ela entra no quarto falando o nome dele, se ela não soubesse eu até não entenderia a expulsão, mas ela sabia, toucou nele, ele se sentiu agredido e foi ao confessionário falar — MC DANIEL 🦅 (@MCDANIELDOFUNK) March 2, 2024

essa expulsão da wanessa com cara de contenção de danos… melhor ser expulsa que sair com rejeição hein pic.twitter.com/1wUAojg6h4 — alexandre (@Iexandre) March 2, 2024

Eu não gosto da Wanessa Camargo, mas isso não faz o menor sentido. — Rubel (@rubel) March 2, 2024

Eu repito: Não acho que seja motivo pra expulsão. Mas o “SE FOSSE O CONTRÁRIO?” deve ser incessantemente usado até as pessoas entenderem que essa boa vontade com Wanessa e desproporcionalidade com o Davi é só uma das facetas da dinâmica racial que existe no Brasil. — Levi Kaique Ferreira (@LeviKaique) March 2, 2024

Quem tá usando esse vídeo pra comparar o que rolou entre Davi e Wanessa sabe que não tem comparação, só tá sendo DESONESTO. Situação 1: Brincadeira de contato. Os dois foram na direção um do outro. Outros participantes também se trombaram. Situação 2: Wanessa Bebada, Davi… pic.twitter.com/YE8oWWssB6 — Levi Kaique Ferreira (@LeviKaique) March 2, 2024