Tenista brasileira Luisa Stefani avança para as quartas de final do Aberto da Austrália

Este é o primeiro torneio da temporada para a atleta, que está totalmente recuperada das dores no joelho; ela busca repetir o feito do ano passado, quando conquistou o título nas duplas mista

Reprodução/Instagram/@luisastefani Luisa Stefani e Demi Schuurs no Aberto da Austrália



A tenista brasileira Luisa Stefani avançou para as quartas de final das duplas no Aberto da Austrália. Ao lado da holandesa Demi Schuurs, que ocupa a 20ª posição no ranking, Stefani derrotou as adversárias Ena Shabahara, do Japão, e Desirae Krawczyk, dos Estados Unidos, por 2 sets a 1. Agora, elas enfrentarão a dupla formada pela belga Elise Mertens e a taiwanesa Su Hsieh na próxima fase do torneio. Este é o primeiro torneio da temporada para Stefani, que está totalmente recuperada das dores no joelho. A tenista brasileira busca repetir o feito do ano passado, quando conquistou o título nas duplas mistas. No jogo contra Shabahara e Krawczyk, a partida foi bastante equilibrada, sendo decidida apenas no set decisivo. Stefani mostrou sua garra ao salvar quatro match points e vencer por 10 a 6, garantindo assim a vitória e a classificação para as quartas de final.

A parceria entre Stefani e Schuurs tem se mostrado bastante promissora, e elas estão determinadas a chegar o mais longe possível no Aberto da Austrália. Agora, terão pela frente a dupla formada por Mertens e Hsieh, que também são adversárias de peso. Stefani está confiante e pronta para enfrentar esse desafio, e conta com o apoio da torcida brasileira para seguir avançando no torneio. A brasileira está em busca de mais um título nas duplas femininas, e está disposta a lutar até o fim para alcançar esse objetivo.