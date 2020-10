‘Velozes e Furiosos 9’ é novamente adiado e chega em maio de 2021

Reprodução Nono filme da franquia já sofreu duas alterações na data de lançamento por causa da pandemia



O próximo filme da franquia “Velozes e Furiosos” teve o lançamento remarcado mais uma vez para os cinemas mundiais. Originalmente previsto para maio deste ano, a pandemia de coronavírus empurrou “Velozes e Furiosos 9” para o ano que vem e, agora, a Universal anunciou que o filme chega em 28 de maio de 2021 aos cinemas mundiais. As mudanças acontecem após, no início da pandemia, o astro Vin Diesel dizer que a produção não seria afetada com os casos da doença em todo o mundo. A Universal reagendou “Velozes e Furiosos” na sequência de também mexer em outro grande lançamento previsto para 2020: “007 – Sem Tempo Para Morrer” passou de novembro para 2 de abril de 2021.