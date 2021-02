Warner suspende gravações de ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam 3’; entenda

Estúdio decidiu interromper as gravações para preservar o elenco após caso de Covid-19

Divulgação 'Animais Fantásticos e Onde Habitam 3' está previsto para estrear em 2022



A Warner Bros. decidiu suspender as filmagens de “Animais Fantásticos e Onde Habitam 3” depois que um profissional envolvido no longa testou positivo para a Covid-19. “O diagnóstico foi confirmado por meio de testes obrigatórios e contínuos que todos os colaboradores da produção recebem, e o integrante da equipe está isolado. Por precaução, as gravações foram interrompidas e a produção e voltará de acordo com as diretrizes de segurança”, disse um porta-voz do estúdio à Variety. O filme está previsto para ser lançado em 15 de julho de 2022 e as filmagens estavam programadas para começar em março de 2020. Com o início da pandemia, as gravações só foram iniciadas em setembro. Ano passado, a Warner também precisou interromper as gravações de “The Batman”, estrelado por Robert Pattinson, pelo mesmo motivo, uma pessoa testou positivo para a doença que assombra o mundo.

O longa é um spin-off de “Harry Potter”, universo criado pela autora JK Rowling, e as gravações estavam acontecendo em Leavesden, no Reino Unido. A direção do filme é de David Yates, que também esteve à frente dos dois primeiros da franquia e também de adaptações de “Harry Potter” para o cinema. Vale lembrar que Johnny Depp foi afastado do papel de Gallert Grindenwald depois de perder um processo contra o tabloide britânico The Sun. Ele acusou o veículo de difamação após ser chamado de espancador de mulheres. Ele foi substituído pelo ator Mads Mikkelsen.