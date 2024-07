‘We Live in Time’: filme estrelado por Andrew Garfield e Florence Pugh ganha trailer

Título terá sua primeira exibição no Festival Internacional de Cinema de Toronto em setembro e chega ao Brasil em 31 de outubro

Reprodução/Twitter O longa acompanha Almut, uma chefe de cozinha, e Tobias, um recém-divorciado



O novo drama romântico da A24O, “We Live in Time”, ganhou trailer nesta quarta-feira (10). A produção é protagonizada pelos atores indicados ao Oscar, Andrew Garfield (“Tick, Tick… Boom!”) e Florence Pugh (“Adoráveis Mulheres”). O longa acompanha Almut, uma chefe de cozinha, e Tobias, um recém-divorciado, ao longo de várias décadas. Em um encontro surpresa, os dois se apaixonam. À medida que embarcam em um caminho desafiado pelos limites do tempo, eles aprendem a valorizar cada momento da história de amor. Porém, a relação do casal é abalada por uma verdade escondida por anos, que irá colocar em risco todas as conquistas compartilhadas pelos dois. A direção é John Crowley, responsável pelo filme indicado ao Oscar “Brooklyn”. O título terá sua primeira exibição no Festival Internacional de Cinema de Toronto em setembro e chega ao Brasil em 31 de outubro.

Veja o trailer: