‘The West Wing’ ganhará especial no HBO Max para incentivar voto nos EUA

Estrela de ‘Grace and Frankie’ retorna para episódio inédito de produção criada por Aaron Sorkin

Reprodução Série sobre a política americana foi sucesso do início dos anos 2000



A série “The West Wing“, uma das mais bem-sucedidas da história da televisão norte-americana, reunirá o elenco em um programa especial do serviço de streaming HBO Max para incentivar a população a votar em novembro, nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Aaron Sorkin, criador da série, comandará o encontro, que contará com a participação dos atores Martin Sheen, Allison Janney, Rob Lowe, Dulé Hill, Janel Moloney, Richard Schiff e Bradley Whitford. O especial, chamado “A West Wing Special to Benefit When We All Vote”, apresentará uma versão teatralizada do episódio “Hartsfield’s Landing”, da terceira temporada.

“A equipe de criação e o elenco organizaram esta histórica produção para apoiar e conscientizar sobre a vital missão da When We All Vote, uma organização beneficente e não partidária copresidida por Michelle Obama (ex-primeira-dama dos EUA e que foi fundada para aumentar a participação em cada eleição americana)”, informou o HBO Max em comunicado.

A previsão é que o especial seja gravado no Orpheum Theatre, em Los Angeles, no início de outubro, para que possa ser exibido pouco antes das eleições do dia 3 de novembro. Há a expectativa de participações especiais, como a da própria Michelle Obama. “Thomas Schlamme (produtor e diretor) e eu estamos incrivelmente emocionados por podermos reunir o elenco de ‘The West Wing’ para esta leitura dramatizada e para apoiar a When We All Vote nos esforços para que todos participemos destas eleições”, disse Sorkin.

*Com EFE