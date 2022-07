Whindersson oferece reembolso ao público após show caótico em Natal: ‘Mil desculpas’

Humorista disse que ‘estava em ponto de explodir’ durante o show que realizou debaixo de chuva

Reprodução/Instagram/whinderssonnunes Whindersson Nunes se apresentou debaixo de chuva em Natal e parte do público foi embora



O humorista Whindersson Nunes fez um desabafo no último domingo, 17, após um show que realizou em Natal, no Rio Grande do Norte, no sábado, 16. A apresentação, que aconteceu a céu aberto, acabou gerando estresse no público e também no artista por causa de um temporal que caiu na hora do show. Após a confusão, Whindersson se manifestou e disse que vai reembolsar os fãs. “Mil desculpas pelo evento não ter sido um espetáculo como vocês mereciam… já passei por tudo em cima de palco e até aqui sempre deu tudo certo, se criança chora ‘nóis’ canta Baby Shark, se o bêbado atrapalha a gente chama mais para perto, mas pancada de chuva realmente foi a primeira vez. Eu também vou a shows e quando não sinto que me entregaram o que prometiam faz todo o sentido pegar meu dinheiro de volta. Deixei informações sobre reembolso nos meus stories para quem se sentiu prejudicado, mais uma vez mil desculpas e eu espero que em um outro momento você possa ver o meu melhor”, declarou o artista.

Muitas pessoas desistiram de ver o show por causa da chuva, mas outras permaneceram no local. “A você que ficou na chuva comigo, aliás, desde a fila, muito mais tempo pegando chuva do que eu, de coração, valeu mesmo. Na moral, vocês não tem noção do que passa na cabeça da gente, eu estava em ponto de explodir, naquele momento você só pensa em como reduzir os danos, em como fazer para que não vire um grande revolta, eu só pensava uma coisa: ‘Graças a Deus não é de granizo’ (risos). Senão, ‘nóis’ ia pegar 2 horas de pedra na cabeça junto (risos)”, brincou. O humorista Robson Sousa também se apresentou no mesmo evento e, segundo Whindersson, ele foi recebido com vaias devido a situação caótica gerada pelo mau tempo. “Robson deu a volta por cima, trouxe o público para nós, qualquer um ali tinha se desesperado e dado o fora irmão, você é diferenciado. Aprendendo a tirar leite de pedra todos os dias. Nos abraçamos depois e contamos como essa situação inédita fez a gente se sentir vivo, o jogo nunca está ganho”, concluiu.