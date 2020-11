Will Smith divulga trailer de reunião do elenco de ‘Um Maluco no Pedaço’

Elenco da sitcom americana se reuniu para um especial que será lançado no dia 19 de novembro na HBO Max

Para a alegria dos inúmeros fãs da série “Um Maluco no Pedaço”, o ator Will Smith divulgou no seu canal do YouTube um trailer a reunião que aconteceu do elenco para um especial que estará disponível no próximo dia 19 de novembro na plataforma HBO Max. “30 anos depois, estamos reunindo a família Banks novamente”, diz a descrição do vídeo que mostra trechos desse encontro que contou com a presença de Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, Alfonso Ribeiro e DJ Jazzy Jeff. No especial, os atores relembram os momentos marcantes da série, falam de como era nos bastidores e prestam uma homenagem ao ator James Avery, interprete do Tio Phill que morreu em 2013. A sitcom americana fez sucesso na década de 90 e contou com seis temporadas e 148 episódios. A produção estrelada por Will Smith foi exibida no Brasil pelo SBT.