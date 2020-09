Reboot dramático de ‘Um Maluco no Pedaço’ já tem duas temporadas confirmadas

Plataforma de streaming da NBC encomendou duas temporadas projeto que terá Smith entre os produtores

Reprodução 'Um Maluco no Pedaço' foi exibido originalmente nos anos 90 como uma sitcom



Will Smith revelou na terça-feira (8) que a nova versão dramática de “Um Maluco no Pedaço” já tem duas temporadas garantidas pelo Peacock, plataforma de streaming da NBC. Em live com os produtores Chris Collins e Morgan Cooper, o criador do trailer que deu origem ao projeto, Smith anunciou empolgado a novidade. “Nós acabamos de oficialmente fechar o acordo com a Peacock com uma encomenda sem precedentes de duas temporadas a partir de uma premissa. Estou nessa indústria há 30 anos e isso não acontece”, celebrou o astro.

Will Smith não estrelará a nova versão, mas está envolvido na produção. Quincy Jones, Benny Medina e os criadores Andy e Susan Borowitz também farão parte do novo “Um Maluco no Pedaço”, que ainda não teve muitos detalhes revelados, mas deve retratar os dramas da comunidade negra nos Estados Unidos. A previsão é que o reboot estreie em 2021.