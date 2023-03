Will Smith é homenageado em premiação um ano após tapa no Oscar

O ator recebeu prêmio no African American Film Critics Association Awards por sua atuação em ‘Emancipation’

Jemal Countess / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Will Smith esteve com a mulher Jada na premiação da AAFCA



O ator Will Smith voltou a aparecer em uma premiação de cinema depois do tapa que deu em Chris Rock durante o Oscar 2022, após o humorista fazer piada sobre a doença de sua mulher, Jada Pinkett Smith. O ator foi recriminado e retirado do Oscar por dez anos. Nesta quinta-feira, 2, no entanto, Will foi homenageado no African American Film Critics Association Awards (AAFCA) com o Prêmio Beacon por seu papel em Emancipation, filme que conta a história de um homem escravizado que escapou de uma plantação na Louisiana na década de 1860. Em seu discurso, o ator reforçou a força do papel. ” Emancipation foi o filme individual mais difícil de toda a minha carreira. É realmente difícil transportar uma mente moderna para esse período. É difícil imaginar esse nível de desumanidade”, disse o ator de 54 anos. “Quero agradecer a todos vocês nesta sala por fazerem o que fazem, mantendo nossas histórias vivas. Quero agradecer à Apple, porque o orçamento mudou e eles nunca vacilaram”, disse Smith. “Foi a primeira vez que ouvi de um estúdio que a história era mais importante do que quanto custa para concluí-la… Eles fazem iPhones. Eles podem fazer isso”, brincou. Emancipation teve estreia mundial em outubro de 2022, distribuído pela Apple TV+, e apesar de sua atuação receber muitos elogios, Will ficou de fora de indicações dos principais prêmios em 2023.