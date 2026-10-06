Will Smith vai transformar início da carreira musical em série

Projeto “215” será inspirado na juventude do astro e na parceria com DJ Jazzy Jeff, mostrando a dupla tentando conquistar espaço no hip-hop da Filadélfia

Antes de conquistar Hollywood, ganhar um Oscar e se tornar um dos maiores astros do cinema, Will Smith era conhecido como Fresh Prince e fazia rap ao lado de DJ Jazzy Jeff. Agora, essa história vai ganhar uma nova versão nas telas.

A Westbrook Studios, produtora de Will Smith, está desenvolvendo “215”, uma série ficcional inspirada nos primeiros anos da carreira musical do ator e na formação da dupla DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince. O projeto será ambientado na Filadélfia do final dos anos 1980 e acompanhará dois jovens tentando transformar o sonho de viver de música em realidade.

Na trama, um jovem rapper e seu melhor amigo DJ vão enfrentar os desafios da indústria musical enquanto tentam conquistar espaço e um contrato com uma gravadora. A produção também pretende mostrar a cena do hip-hop de West Philadelphia em um período de grande transformação, quando o gênero começava a deixar as festas de bairro para alcançar um público cada vez maior.

O título “215” faz referência ao código de área historicamente associado à Filadélfia. A série terá como pano de fundo justamente o ambiente em que Will Smith e Jeffrey Townes, o DJ Jazzy Jeff, começaram a construir a carreira que posteriormente os levaria ao reconhecimento nacional.

A dupla teve papel importante na popularização do hip-hop entre o grande público. DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince lançaram cinco álbuns entre 1987 e 1993, com sucessos como “Parents Just Don’t Understand” e “Summertime”. Em 1989, “Parents Just Don’t Understand” rendeu à dupla o primeiro Grammy de Melhor Performance de Rap.

A história também tem uma ligação direta com “Um Maluco no Pedaço”. A amizade entre Will Smith e DJ Jazzy Jeff já havia sido incorporada à sitcom, que transformou o rapper em protagonista de uma das séries mais populares dos anos 1990. Agora, “215” pretende voltar ainda mais no tempo para mostrar como tudo começou, antes da fama televisiva.

A produção ainda não teve sua equipe criativa completa anunciada e também não possui plataforma ou data de estreia definida. O projeto faz parte de uma parceria entre a Westbrook Studios e o Malar Group para o desenvolvimento de novos filmes e séries.