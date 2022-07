William Bonner explica afastamento do ‘Jornal Nacional’: ‘Cai minha invencibilidade’

Jornalista, que não apresenta o telejornal desde segunda-feira, 18, testou positivo para a Covid-19

Reprodução/Globo Com Covid-19, William Bonner está afastado da bancada do 'Jornal Nacional'



Afastado da bancada do “Jornal Nacional” desde a última segunda-feira, 18, William Bonner usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para explicar aos seguidores porque não está apresentando o telejornal da Globo. Bonner postou uma selfie demonstrando que não estava feliz com a notícia que decidiu compartilhar com o público: ele testou positivo para a Covid-19. “Cai minha impressionante invencibilidade para o coronavírus. Mas tudo bem. A defesa armada com duas [doses da vacina] Astrazeneca e duas Pfizer. Estão dando conta”, declarou o jornalista que, aparentemente, não está com sintomas graves. Natasha Dantas, esposa de Bonner, postou uma foto de mãos dadas com o marido e comentou: “‘Na saúde e na doença’, já diziam os moços de batina. Sintomas leves. Repouso e séries. Viva a vacina”.

Em janeiro deste ano, Renata Vasconcellos foi quem testou positivo para a Covid-19. Ela também não está apresentando o “Jornal Nacional” esta semana, mas sua ausência está relacionada com a gravação de um novo projeto. “A Renata não está afastada. Ela não está na bancada porque está gravando um projeto paralelo para o ‘JN’. Por isso, em alguns dias ela não apresenta o jornal”, explicou a Globo em nota enviada à Jovem Pan. Com a ausência dos dois âncoras titulares, o telejornal do horário nobre da Globo está sendo comandado desde segunda por Hélter Duarte e Ana Luiza Guimarães. Nos comentários da publicação de Bonner, outros jornalistas da emissora estimaram melhoras ao apresentador. “Força na peruca aí, Superman”, escreveu Cesar Tralli. “Saúde e boa recuperação”, disse Marcelo Cosme. “Cauê Fabiano”, desejou Cauê Fabiano.