William Bonner explica por que se ausentou da bancada do ‘Jornal Nacional’

O apresentador William Bonner explicou, nas redes sociais, o motivo de não ter aparecido na bancada do Jornal Nacional na última segunda-feira (18). Gripado e com a voz bastante comprometida desde o fim de semana, o âncora da Globo disse que conseguiu trabalhar na edição do noticiário, mas não tinha condições de apresentá-lo ao lado de Renata Vasconcellos. No vídeo publicado, Bonner apareceu ao lado do repórter Hélter Duarte, que o substituiu na edição.

“Você é um paciente difícil. Não devia ter vindo, devia ter ficado descansando em casa, mas veio para fechar o jornal”, brincou Duarte. Bonner confirmou a justificativa e acrescentou: “Não estou matando serviço. Estou nos bastidores, mas sem condições de apresentar”. Nos comentários, fãs e colegas desejaram melhoras ao jornalista. “Está desculpado pelo sumiço. Melhoras”, escreveu a jornalista Isabela Scalabrini. Outros internautas também manifestaram apoio.

A ausência reacendeu rumores sobre a aposentadoria do apresentador. A Globo já trabalha com a possibilidade de Bonner deixar o principal telejornal do país no fim de 2026, após completar 30 anos na bancada. A emissora considera importante que ele permaneça até o segundo turno das eleições presidenciais daquele ano, quando deverá participar das entrevistas com candidatos. A estreia de William Bonner no Jornal Nacional ocorreu em 1º de abril de 1996, ao lado de Lillian Witte Fibe. Desde então, ele se tornou a principal referência do telejornalismo da Globo.

Veja o vídeo com a justificativa de Bonner para sua ausência:

