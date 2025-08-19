Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > William Bonner explica por que se ausentou da bancada do ‘Jornal Nacional’

William Bonner explica por que se ausentou da bancada do ‘Jornal Nacional’

Jornalista de 61 anos revelou que está enfrentando uma gripe e, por recomendação médica, precisaria ficar em repouso; ele foi substituído por Hélter Duarte

  • 19/08/2025 09h33 - Atualizado em 19/08/2025 09h34
Reproduçlão/Instagram/@ realwbonner O apresentador William Bonner no estúdio do "Jornal Nacional" O apresentador William Bonner no estúdio do "Jornal Nacional"

O apresentador William Bonner explicou, nas redes sociais, o motivo de não ter aparecido na bancada do Jornal Nacional na última segunda-feira (18). Gripado e com a voz bastante comprometida desde o fim de semana, o âncora da Globo disse que conseguiu trabalhar na edição do noticiário, mas não tinha condições de apresentá-lo ao lado de Renata Vasconcellos. No vídeo publicado, Bonner apareceu ao lado do repórter Hélter Duarte, que o substituiu na edição.

“Você é um paciente difícil. Não devia ter vindo, devia ter ficado descansando em casa, mas veio para fechar o jornal”, brincou Duarte. Bonner confirmou a justificativa e acrescentou: “Não estou matando serviço. Estou nos bastidores, mas sem condições de apresentar”. Nos comentários, fãs e colegas desejaram melhoras ao jornalista. “Está desculpado pelo sumiço. Melhoras”, escreveu a jornalista Isabela Scalabrini. Outros internautas também manifestaram apoio.

A ausência reacendeu rumores sobre a aposentadoria do apresentador. A Globo já trabalha com a possibilidade de Bonner deixar o principal telejornal do país no fim de 2026, após completar 30 anos na bancada. A emissora considera importante que ele permaneça até o segundo turno das eleições presidenciais daquele ano, quando deverá participar das entrevistas com candidatos. A estreia de William Bonner no Jornal Nacional ocorreu em 1º de abril de 1996, ao lado de Lillian Witte Fibe. Desde então, ele se tornou a principal referência do telejornalismo da Globo.

Veja o vídeo com a justificativa de Bonner para sua ausência:

 
Ver essa foto no Instagram
  Uma publicação compartilhada por realwbonner (@realwbonner)

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA

