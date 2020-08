Zendaya diz que nova temporada de ‘Euphoria’ está pronta, mas será gravada pós-pandemia

A série da HBO foi lançada há mais de um ano, mas ainda não tem previsão para voltar à TV

Divulgação/HBO Zendaya (direita) em cena de 'Euphoria'



Zendaya deu atualizações aos fãs de “Euphoria” sobre a segunda temporada da série. Em entrevista à revista americana InStyle, a atriz disse que os episódios já estão escritos, mas a pandemia da Covid-19 atrasou as gravações. “Já tem uma linda segunda temporada escrita, mas para fazer as coisas do jeito certo, precisamos esperar para gravar com segurança”, explicou. Ela ainda admitiu sentir falta da personagem que interpreta na série, a protagonista Rue. “Eu sinto saudade da Rue. Ela é como minha irmã mais nova. E voltar a interpretar essa personagem parece voltar para casa”, comparou.

Enquanto a segunda temporada da série não sai por causa da pandemia, a produção estuda gravar alguns episódios só para matar a saudade dos fãs. “Tem uma ideia de fazer alguns episódios de transição que podem ser gravados de forma segura e não necessariamente fazem parte da segunda temporada”, explicou Zendaya. “Se tudo der certo, poderemos fazer isso nos próximos meses. Mal posso esperar”, disse. Lançada no ano passado e muito elogiada por público e crítica, “Euphoria” é um dos destaques da programação da HBO na era pós-“Game of Thrones“. A série tem apenas uma temporada lançada, mas já rendeu a Zendaya uma indicação ao Emmy deste ano.