Vai um cineminha aí? Confira duas dicas de estreias para curtir nas telonas

No Drops+ desta semana, Kamila Pavão fala sobre os filmes ‘Missão de Sobrevivência’ e ‘Mansão Mal Assombrada’

Reprodução/YouTube/WaltDisneyStudios 'Mansão Mal Assombrada' é inspirado na clássica atração do casarão sombrio no Magic Kingdom Park, na Disney



A primeira super dica para acompanhar nos cinemas é “Missão de Sobrevivência”, filme sobre o agente secreto Tom Harris, que durante uma de suas missões no Afeganistão se vê encurralado em meio a um território hostil após ter sua identidade revelada. Para escapar, sua alternativa é chegar o mais rápido possível a uma base de resgate em Kandahar. Ele está disposto a fazer de tudo para sair vivo desse deserto perigoso. O segundo filme é “Mansão Mal Assombrada”, inspirado na clássica atração do casarão sombrio no Magic Kingdom Park, na Disney. A trama é sobre Gabbie, uma mãe solteira que se muda com seu filho de nove anos para uma mansão em Nova Orleans. Eles querem começar uma nova vida, mas logo percebem que algo está errado com a casa: está mal assombrada. Então, mãe e filho decidem chamar uma equipe de especialistas espirituais para ajudar a livrar a casa de invasores sobrenaturais. Quer saber mais detalhes sobre elenco e produção? Confira nosso programete da semana. O Drops+ vai ao ar às sextas-feiras, 18h, nas redes sociais da Jovem Pan Entretenimento.