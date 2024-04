Veja programação de eventos para esta semana em São Paulo

Entre as opções estão mostra de arte, show de piano, cinema e festa de São Jorge

Crédito: German Espiaut As apresentações serão nos dias 28 e 29 de abril e são gratuitas



Abril está quase chegando ao fim, mas antes do mês acabar, eventos e opções de lazer ainda estão com tudo. Separamos algumas opções de cultura para esta semana e as possibilidades contam com cinema com filme de Charlie Chaplin, mostra de arte no Itaim Bibi, show de piano com islandês, festa em homenagem a São Jorge e muitas risadas com o circo Delírio. Os eventos variam entre gratuitos e pagos e acontecem entre os dias 24, 25, 26, 27, 28 e 29 em diferentes bairros da capital paulista.

Real Estate of the Art

A edição 2024 do evento Real Estate of the Art acontece nesta quarta-feira (24) e quinta-feira (25), a partir das 19h, na rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 1.142, 14º andar, no bairro do Itaim Bibi. Mas atenção, é preciso fazer reservas antecipadamente, a entrada é gratuita. Em parceria com a incorporadora Helbor, e a MPD Engenharia, a exposição mescla o empreendimento em obras de trabalhos de artistas plásticos contemporâneos, que se integram ao ambiente inusitado de um residencial em construção.

“O Real Estate of the Art é uma plataforma diferenciada que foi criada para ampliar o espaço da Helbor no mundo da arte, arquitetura e design, e que tem tudo a ver com o nosso propósito de transformar lugares para as pessoas se sentirem em casa. A primeira exposição foi um sucesso, com a possibilidade de novos artistas apresentarem suas obras no contexto da cidade. A ideia é termos eventos recorrentes para que possamos trazer essa experiência de apreciar a arte dentro de uma obra em construção, tendo a conexão desses mundos de uma forma totalmente inusitada. Isso possibilita que a Helbor interaja com a multiplicidade da capital paulista, promovendo o trabalho de artistas”, afirma Fabiana Lex, diretora de Marketing, Produto e Comunicação da Helbor.

Luzes da Cidade

Já no dia (25) às 18h30, o Museu da Língua Portuguesa oferece a primeira exibição da programação Luzes da Cidade, com um dos clássicos de Charlie Chaplin. O evento é aberto a todos, com classificação livre e ainda contará com distribuição de pipoca e água. O projeto tem como objetivo fortalecer e valorizar a cultura cinematográfica. O endereço do museu é na Praça da Língua, s/nº, no bairro da Luz.

Pianista Víkingur Ólafsson estreia com a Osesp

Nos dias (25) e (26) às 20h30 e (27), às 16h30 (esgotado), o bairro de Campos Elíseos recebe um concerto de piano do Romantismo, bem como solos de um dos pianistas mais aclamados do mundo, Víkingur Ólafsson, islandês que vem ganhando notoriedade pela abordagem criativa e original no piano. Além disso, teremos as diferentes vertentes do modernismo musical, que reúne Robert Schumann, Arnold Schoenberg e Heitor Villa-Lobos. Os ingressos custam entre R$ 39,60 e R$ 271,00 e podem ser adquiridos por meio do site. A apresentação será na Sala São Paulo, na Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo.

6ª Edição Festa de São Jorge

E por fim, no próximo sábado (27), a 6ª edição da Festa de São Jorge acontece no Jaçanã. Com muitos comes e bebes, aula de samba rock, roda de leitura e mais, o evento será realizado das 10h às 22h, na Fábrica de Cultura Jaçanã, na R. Raimundo Eduardo da Silva, 138 – Jaçanã. Os presentes poderão doar alimentos e produtos de higiene para a comunidade do bairro Jova Rural.

Circo Delírio

Em comemoração aos 20 anos de sua criação, o Circo Delírio fará apresentações gratuitas por vários parques da cidade de São Paulo. Atualmente formada por Esteban Hetsch, Gonzalo Caraballo e Maria Luz, o trio traz o projeto “Mobile”, que conta a história de três personagens que se encontram em um cenário que faz referência a um porto de onde se parte para um lugar desconhecido. Deste ponto de partida criam-se jogos e vivências entre eles, onde a criatividade e os números de equilibrismo, malabarismo e acrobacias dão o ritmo do espetáculo de forma divertida e inventiva. As apresentações serão nos dias 27, 28 e 29 de abril.

27/04 – Praça Horácio Sabino, 77, Pinheiros – 11h

27/04 – Parque Augusta – Rua Augusta, 200 – 16h

28/04 – Parque Bueno Aires, Av. Angélica, 1500 – 10h

28/04 – Parque da Previdência – Rua Pedro Peccinini, 88 – 14h

29/04 – Circo no Beco – Rua Belmiro Braga, 187 – 20h