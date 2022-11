Velório de Gal Costa será na Assembleia Legislativa de São Paulo

Cerimônia ocorre na sexta-feira e será aberta ao público; enterro será fechado para amigos e familiares

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO - 9/11/2022 Gal Costa morreu nesta quarta-feira, 9, aos 77 anos



O corpo da cantora Gal Costa será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A cerimônia está marcada para sexta-feira, 11, das 9 às 15 horas, e será aberta ao público. O enterro será fechado e acompanhado apenas por amigos e familiares da cantora. As informações são da assessoria de imprensa da cantora, que morreu nesta quarta-feira, 9, aos 77 anos. A causa da morte não divulgada. Em comunicado publicado pelas redes sociais no fim da tarde desta quarta-feira, a assessoria da cantora informou que a artista morreu em sua casa, em São Paulo. Ela estava se recuperando de uma retirada de um nódulo da fossa nasal, mas ainda não se sabe se a morte está relacionada a isso. A cantora ficou internada no final de setembro e, na ocasião, a equipe da artista não deu detalhes sobre seu estado de saúde. Dona de uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Gal Costa emplacou sucessos como Chuva de Prata, Baby, Lágrimas Negras e Canta Brasil. Ela deixou o filho, Gabriel, de 17 anos, inspiração para o seu último álbum, intitulado “A pele do futuro”, lançado em 2018. “Gal Costa faleceu na manhã de hoje, dia 09 de novembro, em sua casa, em São Paulo. O velório, aberto ao público, será realizado na Assembleia Legislativa, também na capital paulista, na sexta-feira, dia 11 de novembro, das 9h às 15h. O enterro será fechado apenas para amigos próximos e familiares. Agradecemos o carinho de todos nesse momento tão difícil”, comunicou a assessoria.