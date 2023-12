Vencedora do BBB 23 revela como utilizou o prêmio milionário e seus planos para o futuro

Amanda Meirelles revelou que deseja trabalhar na TV; médica recebeu o maior prêmio da história do reality show

Reprodução/Instagram/@ameirelles Amanda Meirelles, vencedora do BBB 23



A vencedora do Big Brother Brasil 2023, Amanda Meirelles, revelou em entrevista ao podcast Café Com Mussi, do também ex-BBB Rodrigo Mussi, como utilizou o prêmio de R$ 2,8 milhões conquistado no reality show. Segundo a médica, ela optou por investir parte do dinheiro em aplicações financeiras e deixar outra parte em circulação. Amanda ressaltou a importância do dinheiro e o medo de perdê-lo, especialmente para quem já viveu com dificuldades financeiras. “Meu dinheiro está bem guardado. Eu estudo, investi em algumas aplicações. Uma parte eu deixo investida e outra, deixo circular. Só quem viveu com a falta do dinheiro sabe a importância que ele tem e morre de medo de perdê-lo”, disse a médica. Diferentemente de muitos vencedores de reality shows, Amanda não escolheu gastar seu prêmio em viagens ou luxos. Ela afirmou que sempre teve uma postura pé no chão em relação às finanças, inclusive quando começou a receber seu salário como médica. A ex-BBB destacou a importância da educação financeira e como isso a ajudou a tomar decisões conscientes sobre o uso do dinheiro. “As pessoas falam: ‘Nossa, Amanda, porque você não está aí viajando o mundo inteiro, comprando e gastando’. Tenho muito pé no chão. Até quando eu comecei a ter o meu salário como médica, eu aprendi a ter educação financeira”, explicou.

Além de participar esporadicamente do programa Encontro Com Patrícia Poeta, da Rede Globo, Amanda revelou que seu novo objetivo é ingressar na televisão de forma mais consistente. Atualmente, ela está estudando para aprimorar suas habilidades de comunicação. A ex-BBB se sente honrada em ser convidada para falar sobre bem-estar no programa, mas confessa que tem o desejo de se tornar uma apresentadora fixa. Amanada vê essa oportunidade como parte de um de seus propósitos de vida e está disposta a se dedicar ao máximo para enfrentar esse desafio. “Estou estudando bastante para melhorar e me comunicar melhor. Sou uma pessoa curiosa e dedicada. Tenho vontade de estar na TV. Vou no ‘Encontro’ falar de bem-estar quando me chamam. Sou convidada e não sou uma apresentadora fixa. Mas tenho vontade, confesso. Se aparecer oportunidades, tenho muito interesse, porque acho que faz parte de um dos meus propósitos de vida. Seria um desafio que vou me empenhar ao máximo”.