Venda de ingressos para o Carnaval 2026 no Rio começa nesta quarta-feira

A venda de ingressos para o Carnaval 2026 no Rio de Janeiro terá início nesta quarta-feira (9) conforme anunciado pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa). Nesta fase inicial, os ingressos para as arquibancadas especiais estarão disponíveis exclusivamente para os clientes do Mercado Pago, que se tornou o parceiro oficial do evento. Os preços dos ingressos variam entre R$ 200 e R$ 230, com a opção de meia-entrada custando R$ 100 e R$ 115, respectivamente. Para realizar a compra, os interessados devem acessar a plataforma oficial do Carnaval. A venda para o público em geral está programada para começar no domingo, dia 13, às 10h. Cada CPF poderá adquirir até quatro ingressos, sendo permitida apenas uma meia-entrada por compra.

Gabriel David, presidente da Liesa, ressaltou a importância da colaboração com o Mercado Pago, que tem como objetivo valorizar a cultura do Carnaval e proporcionar uma experiência aprimorada para os foliões. O evento, que promete atrair milhares de pessoas, ocorrerá nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2026, com a tradicional festa das campeãs marcada para o dia 21 do mesmo mês. A expectativa é alta para o Carnaval deste ano, que promete ser um dos maiores já realizados. Com a venda de ingressos online, a Liesa busca facilitar o acesso ao evento e garantir que todos possam participar dessa celebração cultural tão significativa para o Brasil.

