Saiba quem é Gabriel David, presidente da liga do Carnaval do Rio que casou com Giovanna Lancelotti

Casal realizou a cerimônia neste sábado (22), aos pés do Cristo Redentor; Gabriel gosta de esportes e é filho do bicheiro Anísio Abraão David, patrono da Beija-Flor

Reprodução/Instagram/@gabrieldavid Gabriel David, de 27 anos, é presidente da Liesa, a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro



Giovanna Lancellotti, de 32 anos, uniu-se em matrimônio a Gabriel David, de 27 anos, que é filho do bicheiro Anísio Abraão David e uma figura proeminente no Carnaval carioca. Gabriel, que este ano assumiu a presidência da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), cresceu na escola de samba Beija-Flor. Ele já declarou que seu pai sempre desejou que seus filhos se mantivessem afastados do jogo do bicho. A cerimônia foi realizada aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

O novo presidente da Liesa defende a criação de um sambódromo moderno, justificando que essa mudança é essencial devido a questões estruturais. Gabriel é reconhecido por suas iniciativas inovadoras no Carnaval, como a colaboração com a Brahma para a produção de latinhas personalizadas e a realização de um show de abertura com a cantora Anitta durante o Desfile das Campeãs. O jovem gosta de esportes como surfe e já entrou na lista da Forbes de talentos com menos de 30 anos.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além de suas atividades na Liesa, Gabriel leva um estilo de vida luxuoso e mantém relações de amizade com diversas celebridades, incluindo Enzo Celulari, que é filho da atriz Claudia Raia e do ator Edson Celulari. Ele tem se mostrado comprometido em modernizar a liga do Carnaval carioca, ao mesmo tempo em que respeita as tradições dos mais experientes no setor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel David (@gabrieldavid)



*Reportagem produzida com auxílio de IA