Deolane Bezerra divulga troca de mensagens que teve com MC Kevin

Advogada mostrou convite feito cantor e lamentou: ‘Nunca mais irei acordar assim’

Reprodução/Instagram/mckevin/dra.deolanebezerra Deolane Bezerra compartilhou nos stories do Instagram mensagens que trocou com MC Kevin



A advogada Deolane Bezerra, viúva do cantor MC Kevin, compartilhou nas redes sociais nesta quinta-feira, 20, uma mensagem que recebeu do artista no último dia 13 de maio. No print postado por Deolane, Kevin disse: “Bom dia, amor da minha vida. Queria dizer que eu te amo, tá bom? [Amo] muito. Vamos jantar mais tarde? Bora?”. A advogada aceitou o convite e respondeu: “Bom dia, amor! Também te amo muito”. O cantor continuou a conversa dizendo que havia reservado uma mesa às 20h em um restaurante de alta gastronomia e orientou a parceira sobre o horário: “Tem que ficar pronta às 19h. [Me espera] em casa, tá amor?”. Ao compartilhar essa troca de mensagens, Deolane comentou: “Nunca mais irei acordar assim”. MC Kevin morreu no último domingo, 16, após cair do 5º andar de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio e ainda não há uma conclusão do caso. No velório do cantor, Deolane fez um discurso afirmando que o funkeiro morreu por causa das suas amizades e contou que chegou a brigar com o funkeiro antes do acidente por percebeu que ele estava sendo “sugando” pelos amigos. Procurada pela Jovem Pan, a polícia do Rio não quis dar novos detalhes da investigação e apenas informou que foram apreendidos celulares de “cinco pessoas diretamente ligadas ao caso” e que “os agentes aguardam o resultado do laudo toxicológico, que deve sair em 15 dias”.