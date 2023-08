Vocalista do CPM 22 revela que banda vai entrar em estúdio para gravar novo disco

Expectativa é que o novo álbum seja lançado ainda neste ano; último EP lançado foi ‘Suor e Sacrifício’, em 2017

Reprodução/Instagram/@fbadaui Fernando Badaui, vocalista da banda CPM 22



O vocalista da banda CPM 22, Fernando Badaui, publicou em suas redes sociais que o grupo entrará em estúdio para gravar um novo disco. A expectativa é que o novo álbum seja lançado ainda neste ano. “Acabamos de fechar o repertório do nosso disco novo! Logo mais entraremos em estúdio! Aguardem!”, escreveu Badaui em seu Twitter. Abaixo, um seguidor perguntou para o artista se o novo disco será lançamento ainda este ano. “É provável. Senão no começo do ano”, respondeu o artista. Em janeiro, Badaui havia informado que o CPM 22 lançaria um novo disco em 2023. “A quem possa interessar, o CPM 22 vai lançar um disco novo esse ano, estamos em fase de composição e pré-produção. Queremos lançar no segundo semestre. Ansiedade tá a milhão”, revelou. O último disco lançado pelo grupo foi “Suor e Sacrifício”, em 2017.