Gabrielzinho vence prova dos 200m livres e conquista terceiro ouro em Paris

Nadador fechou a prova com o tempo de 3min58s92 e estabeleceu o novo recorde das Américas

Reprodução/Instagram/@brasilparalimpico Gabrielzinho, da natação, conquistou três medalhas de ouro das Paralimpíadas de Paris



Gabriel Araújo, conhecido como Gabrielzinho, brilhou mais uma vez nos Jogos Paraolímpicos de Paris ao conquistar sua terceira medalha de ouro nesta segunda-feira (2). O nadador se destacou na prova dos 200 metros livre, classe S2, ao registrar um tempo impressionante de 3min58s92, que também lhe rendeu um novo recorde para as Américas. Essa vitória marca a segunda vez que Gabrielzinho se consagra como campeão paraolímpico nos 200 metros livre. Além disso, ele já havia garantido medalhas de ouro nas provas de 100 metros e 50 metros costas, também na mesma classe. Com isso, o atleta acumula um total de seis medalhas em sua trajetória nas duas últimas edições dos Jogos Paraolímpicos. A performance de Gabriel Araújo não apenas destaca seu talento, mas também reforça a importância do esporte adaptado no Brasil. O nadador, que tem se mostrado uma referência para muitos, ainda se prepara para competir na prova dos 50 metros livre, agendada para a próxima sexta-feira (6).

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA