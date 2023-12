Xuxa chora durante CCXP 2023 e pede desculpas ‘às crianças que estão traumatizadas pelas coisas que fiz’

Eterna rainha dos baixinhos, ela aproveitou a ocasião para comentar sobre seu documentário

LUIZ RODRIGUES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Painel com Xuxa Meneghel, na CCXP 2023, em São Paulo (SP), na tarde desta quinta-feira (30), no Palco Thunder



Xuxa Meneghel chorou durante sua participação na CCXP 2023 nesta quinta-feira, 30, ao falar sobre possíveis traumas causados aos seus fãs na infância. Após a exibição do vídeo que originou o meme ‘Aham, Cláudia, senta lá’, ela se desculpou com os presentes. “Peço desculpas às crianças que estão traumatizadas pelas coisas que fiz. Eu era louca, não era por maldade. Eu era despreparada, ninguém me disse o que eu podia fazer ou não”. Contudo, Xuxa não deixou de agradecer ao apoio dos fãs durante todos esses anos. “Muito obrigada por vocês terem me colocado no lugar que eu estou recebendo, o que eu sempre recebi esses anos todos”, declarou a eterna rainha dos baixinhos. Xuxa aproveitou a ocasião para comentar, também, sobre a repercussão do seu documentário lançado este ano. “O documentário fez as pessoas verem que eu sou humana. A minha relação com o meu público sempre foi de muita verdade”, finalizou.