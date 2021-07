Bruna Marquezine se diverte com Rafa Kalimann em passeio de lancha, mas é provocada por Carlos Bolsonaro

‘Genocídio? Acho que não’, provocou o filho do presidente, ironizando a reunião promovida pela atriz

Reproudção/Instagram/@rafakalimann Bruna Marquezine e Rafa Kalimann conversam durante passeio de lancha non Rio



A atriz Bruna Marquezine e a influenciadora digital Rafa Kalimann fizeram um passeio de lancha com amigos no sábado, 24, na Marina da Glória, zona sul do Rio de Janeiro. “Lindo dia”, festejou a ex-BBB. Imagens postadas nas redes sociais mostram que os convidados para a reunião marítima se divertiram com comes, bebes, danças, bate-papo e algumas brincadeiras na água. Rafa e Bruna se aproximaram depois de passar o último Réveillon juntas em Angra dos Reis — viagem que também teve outras duas ex-participantes do “BBB 20”, Manu Gavassi e Thelminha.

Na internet, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro criticaram Marquezine, que, vira e mexe, expõe sua insatisfação com o governo, sobretudo com as políticas públicas para o controle da pandemia da Covid-19. Ela chegou a chamá-lo de “monstro genocida” em uma publicação em abril. Carlos Bolsonaro, filho de Bolsonaro e vereador do Rio de Janeiro, ironizou a atriz: “Genocídio? Acho que não”, escreveu o político no Twitter.

