Zeca Pagodinho é internado com Covid-19 no Rio de Janeiro

Em nota, hospital afirma que cantor, de 62 anos, apresenta ‘sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio’

Reprodução/Instagram/@ZecaPagodinho Zeca Pagodinho já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19



Diagnosticado com Covid-19, o cantor Zeca Pagodinho foi internado no Rio de Janeiro, neste sábado, 14, na Casa de Saúde São José, em Humaitá, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Em nota, o hospital afirma que o artista, de 62 anos, apresenta “bom estado geral”. “A Casa de Saúde São José informa que o cantor Zeca Pagodinho está internado na unidade, desde ontem (14/08), para monitoramento e tratamento de Covid-19. O paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio”, diz o comunicado. No dia 9 de julho, Zeca tomou a segunda dose da vacina contra a doença e incentivou a imunização das pessoas. Em uma publicação em seus perfis nas redes sociais, o cantor disse que a população deve “apreciar sem moderação” qualquer imunizante. “Cada pessoa vacinada aumenta nossa esperança em dias melhores! Então, já sabem né? Vai vacinar, vai vacinar”, escreveu, parafraseando um verso de sua canção “Vai Vadiar”.