Sammy chora após cena de suposta traição de Pyong Lee com Antonella; veja vídeo

Ex-mulher do youtube afirmou não saber como esconder seu sofrimento na frente do filho, Jake, de um ano; episódio do ‘edredom’ vai ao ar nesta segunda-feira

Montagem/Reprodução/TV Record Durante festa do Ilha Record, Antonella perguntou a Pyong Lee se ele estava com ciúmes dela por ter perguntado com quem ela estava conversando



Um momento de paquera entre o youtuber Pyong Lee e a modelo e ex-BBB Antonella Avellaneda no reality Ilha Record foi ao ar neste sábado, 14, e agitou a internet. No trecho exibido, ambos estão numa festa do programa e Pyong pergunta a Antonella com quem ela está conversando. A modelo pergunta se o youtuber está com ciúmes, mas ele não responde. Depois, ela dá um depoimento para a produção do programa dizendo que ele é muito atencioso e que parece sentir ciúmes dela, no que ela afirma ter o mesmo sentimento por ele. Pouco antes, ela já havia dito à produção que não sabia “o que estava rolando” entre eles. No fim do episódio, a TV Record exibiu uma chamada para o próximo programa, mostrando a cena que confirmaria a traição de Pyong. Sammy Lee, que era casada com Pyong quando o reality foi gravado, apareceu chorando nos stories do Instagram, afirmando não saber como disfarçar seu sofrimento na frente do filho Jake, fruto de seu relacionamento com o youtuber.

“Não existem palavras para descrever o quanto eu quero conseguir passar por isso. Eu não sei o que fazer para meu filho não sentir minha dor, não sei como isso vai afetá-lo no futuro. Eu sinto muito, filho! Do mais profundo da minha alma e do meu coração. Eu daria a minha vida para você ser a pessoa mais feliz do mundo”, afirmou Sammy. Em seguida, a publicação foi apagada. Jake tem pouco mais de um ano e nasceu quando Pyong ainda estava confinado no “BBB 20”. Diante da repercussão do programa deste sábado, o diretor do programa, Rodrigo Carelli, confirmou que a cena do edredom “mais aguardada” será exibida nesta segunda-feira, 16. Sammy e Pyong se separaram em julho, após a TV Record divulgar prévias de cenas do reality que mostram o youtuber indo para debaixo do edredom com outra participante, que seria Antonella.