Zezé di Camargo é acionado pela Justiça por dívida de R$ 17 mil por não pagar contas de água

Assessoria jurídica do cantor se posicionou nas redes sociais

Reprodução/Instagram/zezedicamargo Justiça solicitou penhora de contas de cantor sertanejo



O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ – GO) decretou nesta quarta-feira, 20, a penhora de contas bancárias do cantor sertanejo Zezé di Camargo, pelo não pagamento de contas de água. O valor acumulado é R$ 17 mil. O processo foi aberto pela Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, que acusa o cantor de não ter pago as contas de água, de um imóvel localizado no Estado, entre 1994 e 2004. O pedido foi feito em 2012, quando, na época, o valor era de mais de R$ 9 mil.

Pelas redes sociais, a assessoria jurídica do sertanejo informou: “Tal dívida está sendo ainda discutida judicialmente, de forma, que a obrigação de pagamento não é definitiva, e apesar da dívida ser de baixo valor (dezessete mil reais), existem aspectos que serão ainda analisados, de forma, que a cobrança pode ser considerada equivocada e ilegal. Importante ainda pontuarmos, que o valor discutido encontra-se depositado em juízo, ou seja, quitado por parte do artista Zezé di Camargo, porém, o mesmo será mantido e juízo até a decisão final”.