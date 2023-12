Ludmilla inicia vendas para sua turnê ‘Ludmilla in the House’ – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

O deputado Gilvan da Federal e o senador Hamilton Mourão protagonizaram uma discussão no plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 19. O desentendimento começou por causa de um vídeo publicado por Gilvan na semana passada, em que ele critica a postura de senadores durante a sabatina de Flávio Dino. “Eu estava lá e vi o senador General Mourão foi lá, abraçou, beijou e riu com Flávio Dino”, afirma Gilvan da Federal.

PF deflagra operação no RJ para combater esquema de contrabando de vinhos

Na manhã desta quarta, a Polícia Federal deflagrou a operação Estafilo para desarticular um esquema de comercialização de vinhos contrabandeados, em Macaé, no Rio de Janeiro. De acordo com o comunicado da PF, 25 policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes, em endereços residenciais e comerciais situados na cidade de Macaé.

Ana Hickmann pede investigação contra marido e mais seis pessoas

Ana Hickmann pede investigação contra marido e mais seis pessoas por suspeita de esquema de pirâmide financeira. A acusação afirma que as operações teriam sido implementadas pelo empresário em 2018 ou antes e que o grupo teria praticado fraudes, estelionato e falsificação de assinaturas e documentos. O prejuízo é estimado em R$200 milhões.

Ludmilla inicia vendas para sua turnê ‘Ludmilla in the House’

A cantora Ludmilla iniciou as vendas para sua turnê “Ludmilla in the House” em comemoração aos 10 anos de carreira. A cantora anunciou que vai percorrer 19 cidades brasileiras em 2024. O primeiro show da nova turnê será na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, no dia 25 de maio. A segunda cidade é São Paulo, que será realizada no Allianz Parque. Os ingressos estão custando a partir de R$95.