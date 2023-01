Acusado de agressão sexual, Daniel Alves é transferido para outra prisão

Jogador entrará em unidade que abriga 80 presos em celas e banheiros individuais; defesa do atleta quer apresentar nova versão do caso

Ulises Ruiz / AFP Jogador está detido desde a última sexta-feira, 20



O lateral Daniel Alves foi transferido para uma outra unidade prisional na Espanha. O jogador está detido de forma preventiva e sem direito à fiança após ter sido acusado de agressão sexual. A transferência aconteceu nesta segunda-feira, 23, e Daniel foi levado ao Centro Penitenciário Brians 2, uma unidade mais moderna e ampla na região que abriga 80 presos em celas e banheiros individuais. Tanto presos de maneira preventiva quanto condenados estão no local. A decisão das autoridades de transferir Daniel foi tomada para garantir a segurança do jogador, uma vez que ele é uma figura pública da Catalunha. O tipo de crime pelo qual Daniel é acusado não influenciou na decisão da transferência. Daniel Alves já foi ouvido pelas autoridades e mudou sua versão da história. Inicialmente, ele negou ter tido uma relação sexual com a vítima, mas depois alterou a versão, dizendo que houve consentimento. A defesa de Daniel quer apresentar uma nova versão do caso Justiça. O pedido foi feito após o jogador ficar duas noites em um centro penitenciário voltado para prisões preventivas.